“Non farmi litigare…”: L’Eredità, Flavio Insinna rimprovera il concorrente Marco

Fatto inedito nel game show di Flavio Insinna

Nella puntata domenicale de L’Eredità è accaduto qualcosa di insolito all’interno dello studio 6 del centro Fabrizio Frizzi di Roma. Infatti, il nuovo campione Marco durante il suo ragionamento a La Ghigliottina ha pronunciato la riposta esatta, ma senza rendersene conto.

Alla fine del gioco che si è concluso in modo negativo, a fargli notare la particolarità è stato lo stesso padrone di casa Flavio Insinna. Quest’ultimo, infatti, ha spiegato al ragazzo ma anche ai telespettatori da casa, che molte volte i concorrenti del game show di Rai Uno si avvicinano o addirittura dicono la risposta corretta ma alla fine sul cartoncino a disposizione scrivono qualcos’altro.

Flavio Insinna riprende il campione Marco per una gaffe

Quindi nulla da fare per il nuovo campione de L’Eredità, Marco che a suo malgrado non è riuscito a portarsi a casa una bella somma, ovvero 90 mila euro. Mentre la vicecampionessa Serenella, battuta dalla new entry al duello, ha commesso una clamorosa gaffe che sicuramente diventerà virale sul web.

Infatti, per rispondere al quesito qual’è la trasmissione quotidiana del mattino di Rai Tre condotta da Serena Bortone, invece di dire Agorà, il ragazzo ha detto Oggi Mattina. A quel punto il conduttore romano Flavio Insinna ha scherzato sull’errore fatto dal ragazzo dicendo: “Si chiama Uno Mattina, non Oggi Mattina. Non farmi litigare con i conduttori, che sono miei colleghi!”.

Terminate le puntate inedite de L’Eredità

A quanto pare quella in onda ieri sera, domenica 22 marzo 2020 era l’ultima puntata inedita de L’Eredità. Infatti da questa sera in poi su Rai Uno andranno in onda delle repliche perché i vertici di Viale Mazzini non hanno più a disposizione degli appuntamenti nuovi.

Ricordiamo, infatti, che Flavio Insinna e l’intera squadra del game show hanno deciso di bloccare le registrazioni per garantire delle sicurezze a tutti i lavoratori. Stessa sorte è toccata anche al suo collega Amadeus col quiz tv Soliti Ignoti – Il Ritorno. Al momento non sappiamo quando tornerà la normale programmazione, tutto dipenderà da quanto durerà l’emergenza dovuta al Cvid-19.