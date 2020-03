Grande Fratello Vip nella bufera: le polemiche che arrivano dai social

Il reality è al centro delle polemiche. Ecco che cosa sta succedendo sui social e non solo

GF Vip: è polemica sui social

La quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini sta andando avanti nonostante l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Molti programmi sono stati sospesi, come Verissimo, Domenica Live. Il Grande Fratello Vip, invece, e Amici 19 stanno continuando ad andare in onda con le inevitabili modifiche.

Ad esempio, Alfonso Signorini conduce da uno studio di Cologno Monzese e non da Roma. Con lui c’è solamente Pupo, mentre Wanda Nara è rimasta a Parigi e non può spostarsi ovviamente. Maria De Filippi sta conducendo Amici 19 da Roma in uno studio vuoto dove tutti i tecnici portano la mascherina, tutti devono stare a distanza ed è presente il Codacons perché questo avvenga anche nelle coreografie.

Alfonso Signorini aveva spiegato che lui e Mediaset si erano interrogati sull’andare avanti o meno in una situazione simile, mai vissuta prima. Ebbene, la decisione è stata poi quella di continuare per cercare di intrattenere le persone costrette a rimanere a casa con qualche ora di spensieratezza. Tuttavia, i vip nella Casa risentono molto di questa situazione e molti di loro hanno perso interesse nel gioco.

Sui social inizia a diffondersi una certa insofferenza verso il programma. Alcuni, gli affezionati di lunga data, vorrebbero continuare a seguire le vicende dei vip. Altri non trovano giusto che il reality debba continuare definendo la situazione “assurda”. Ecco che cosa sta succedendo.

Le polemiche

Sui social sono migliaia le persone che trovano assurdo ed esagerato il fatto che il Grande Fratello Vip stia andando avanti in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo. Le motivazioni sono diverse. Per alcuni è giusto che i vip tornino a casa dalle proprie famiglie, per altri non ci può essere interesse alle dinamiche di un reality perché tutto sembra inutile e ridicolo di fronte ad un’emergenza di tali proporzioni. Per molte persone Mediaset non sta avendo umanità ed è interessata solamente al profitto.

Su questo ultimo argomento è intervenuto anche Maurizio Costanzo attraverso la sua rubrica su Nuovo Tv. Il conduttore e giornalista trova che ci debba essere un limite. Pensa che i concorrenti dovessero essere messi nelle condizioni di poter andare via senza penali. Ma non è facile affrontare con lucidità una situazione simile. Voi che cosa ne pensate?