Luca Argentero, la fidanzata gli mette le mani in.. (Foto)

Luca Argentero sta trascorrendo la quarantena insieme alla compagna Cristina Marino da cui, tra pochi mesi, avrà il suo primo figlio. Ormai è certo, sarà una femminuccia che l’attore avrà la possibilità di viziare come desidera.

Nel frattempo, però, è necessario affrontare questi giorni di limitazioni in cui le abitudini quotidiane sono andate in stand-by. Anche andare dal barbiere è un problema dato che i barbieri hanno chiuso le loro attività. E allora bisogna fare diversamente. Ecco la soluzione di Luca Argentero.

Luca Argentero, il suo barbiere “personale”

In quarantena da diverse settimane, come tutti gli italiani, Luca Argentero e Cristina Marino cercano di passare il tempo nella maniera migliore possibile. E per unire l’utile al dilettevole, la ragazza si è trasformata in un vero e proprio barbiere personale. Afferrate le forbici, infatti, ha messo le mani sulla testa del compagno e ha rinnovato il taglio che, dati i giorni senza barbiere, stava perdendo un po’ di garbo.

A testimoniarlo è una delle ultime foto che l’attore ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. Vi si vedono entrambi i ragazzi con Argentero accomodato su una sedia e la Marino che, in piedi di fianco a lui, con forbici e pettine in mano, gli rifinisce i capelli. (Continua dopo il post)

Simpaticissima la didascalia con cui Luca Argentero ha contraddistinto la foto “Barber shop is always open if you have Cristina Marino” ovvero “I barbieri sono sempre aperti se avete Cristina Marino”. A chiudere l’hashtag #senzapaura che denota, ancora una volta, la totale fiducia dell’attore nei confronti della sua amatissima compagna.

Una vita felice

Una vita felice, anzi felicissima, quella di Luca Argentero e della sua Cristina. I due diverranno genitori di una bella bambina più o meno tra due mesi e si dicono impazienti di diventare finalmente in tre.

Il rapporto tra i due, poi, va a gonfie vele. Ricordiamo che si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi. All’epoca Argentero era ancora impegnato con Myriam Catania da cui ha successivamente divorziato. Nel 2020, dunque, si festeggiano i cinque anni d’amore e quale maniera migliore di farlo se non l’arrivo di una bella bambina?