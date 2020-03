Barbara D’Urso si sbilancia sulla condizione di Chiambretti: ecco come sta

Arrivano notizie su Piero Chiambretti, a darle è Barbara D’Urso che si sbilancia e afferma che il conduttore sta abbastanza bene

Ultimamente aveva destato preoccupazione la notizia che Piero Chiambretti era positivo al coronavirus. La notizia che il conduttore si è ammalato risale a qualche settimana fa, mentre la madre, che è stata colpita anche lei, non ce l’ha fatta. La donna era ricoverata all’Ospedale Mauriziano di Torino ed è deceduta sabato 21 marzo.

Tutti si sono dispiaciuti per la scomparsa della signora Felicita, e non avere alcune certezza sullo stato di salute del conduttore ha messo in allarme. Il 63enne infatti era stato ricoverato insieme alla madre e al momento non ci sono commenti ufficiali da parte del conduttore. Chiambretti non ha nemmeno aggiornato la sua pagina ufficiale e quindi i fan si sono davvero preoccupati. A dare sue notizie però ci ha pensato Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso ha svelato che Chiambretti sta abbastanza bene

Durante la diretta della trasmissione Live Non è la D’Urso la conduttrice ha aggiornato tutti sullo stato di salute dei Piero Chiambretti. La D’Urso ha detto brevemente che le sue condizioni sono abbastanza buone e ha anche aggiunto che lei e Serena Grandi stanno pure bene. La conduttrice ha voluto rassicurare tutti perché era trapelato da alcune voci che sia lei che la Grandi potevano essere state infettate da Chiambretti.

A far circolare la voce era stata una dichiarazione della Grandi sul fatto che lei aveva baciato Piero e poi era stata dalla D’Urso. L’attrice lo aveva reso noto ed era apparsa preoccupata. Di conseguenza, anche la D’Urso ha voluto rassicurare che anche lei sta bene e che non è positiva al coronavirus. L’allarme è scemato e per fortuna entrambe le donne stanno bene.

Neanche la Hunziker è positiva al covid19

Nel corso del programma di Piero Chiambretti erano state tante le ospitate e fra queste c’era anche quella di Michelle Hunziker. La showgirl e conduttrice era stata alla trasmissione La Repubblica delle donne e dopo che Chiambretti era risultato positivo aveva avuto paura.

La Hunziker non è positiva al coronavirus e si è detta molto dispiaciuta per la condizione di salute di Chiambretti. Michelle gli ha mandato un saluto caloroso e gli ha fatto tanti auguri di pronta guarigione. Il programma La Repubblica delle Donne di Chiambretti in onda su Rete 4 al momento è stato sospeso da Mediaset.