Wanda Nara quarantena hot scollature da capogiro, tutto in bella vista… (FOTO)

Wanda Nara siparietto hot direttamente da Parigi

Wanda Nara è stata assente durante le ultime due puntate del Grande Fratello perché impossibilitata a tornare in Italia. La donna però non sta facendo mancare nulla ai suoi followers che intrattiene ugualmente direttamente da casa sua mostrando come trascorre le sue giornate in compagnia di Mauro Icardi.

La soubrette argentina ha fatto la stessa cosa che hanno fatto in molte sui social, si è messa in mostra. Solo che tante donne hanno fatto vedere degli outfit particolari, come si truccano, come fanno palestra o come fanno i capelli. Lei invece ha scelto di mostrare il suo corpo in tutta la sua spettacolare bellezza.

Wanda Nara uno spettacolo della natura apprezzato da tutti o quasi

Wanda Nara si tiene impegnata facendo dirette dalla sua nuova residenza parigina. La donna si trova a Parigi dove vive ormai da tempo con il compagno ed i figli. Commenta la triste situazione che il popolo italiano sta attraversando ormai da settimane. Afferma che mai nella vita avrebbe pensato di dover assistere a tanta sofferenza. Poi chiede ai followers di esser bravi e responsabili, bisogna rimanere a casa per scongiurare il peggio.

Lei ha intenzione di aiutarli come meglio può e al momento non le resta che pubblica questo scatti hot nella sua pagina Instagram. In uno ha una mise davvero succinta. Uno scatto bollente in cui Wanda indossa un vestito bianco con scollatura esagerata, vertiginosa.

Questo è lo scatto che ha raggiunto più like. Commenti positivi non soltanto dai suoi fan comuni, anche da persone del mondo della TV e dello spettacolo. Rita Rusic, Clizia Incorvaia le dicono che ha un fisico scolpito, una bellezza unica, rara. Ovviamente però non possono mancare i commenti negativi di offese e chiacchiere superflue che però possono fare male.

I commenti immancabili degli haters

La foto in questione ha scatenato non poca rabbia infatti perché secondo il parere comune la posa sexy è un eccesso a prescindere dalla situazione che stiamo vivendo. Se poi consideriamo ciò che sta avvenendo diventa ancora più grave.

Wanda però c’è abituata e non le importa di ciò che gli haters la accusano. Continua ad essere la donna di sempre, apprezzata o discussa poco importa. Comunque sia è bastato un suo scatto per tornare alla normalità, per smorzare la tensione e litigare di brutto per un commento superficiale lasciato su facebook. Siamo tutti un po’ stressati e forse un pizzico di superficialità anche in tv ci farebbe bene.