Valentin contro Amici 19 per le accuse fatte, dura risposta

Valentin, ci sono i video che dimostrano che…

Valentin durante la penultima puntata del serale di Amici 19 è stato cacciato via dalla conduttrice Maria De Filippi che si è mostrata parecchio arrabbiata ed irritata dalla situazione. Non siamo abituati a vedere Maria nervosa eppure in quest’occasione lo è stata ed anche tanto.

Ha avuto i suoi motivi dato che già dall’inizio dell’anno scolastico non si fa che parlare del ragazzo, in negativo. Per quanto possa essere bravo, è poco umile come molti ballerini della scuola di quest’edizione.

Il grosso problema riscontrato dalla redazione, dai professionisti, dai professori e dalla conduttrice quest’anno è proprio l’educazione dei ragazzi che pensano di essere al centro del mondo. molti di loro sono bravi, hanno tecnica e tutto quello che serve per diventare qualcuno.

Ma eccedono nella mancanza di rispetto nei confronti di coloro che fanno di tutto giornalmente per farli crescere. E proprio per quanto riguarda Valentin, sono venuti fuori i video in cui si vede il ragazzo palesemente altezzoso nei confronti degli insegnanti.

Valentin rimproverato duramente da Maria contrattacca

Valentin è stato richiamato da Maria proprio per gli atteggiamenti nei confronti delle professionista Natalia Titova e quelli davvero intimi e particolari nei confronti di Francesca Tocca moglie di Raimondo Todaro. A quanto pare secondo i recenti gossip i due si sono lasciati a causa del giovane ballerino della scuola di Amici.

Tra una cosa e l’altra i due hanno stretto un legame che va oltre la professionalità. Durante la penultima puntata infatti Maria lo ha richiamato non approvando ed apprezzando quanto accaduto. Poi lo ha eliminato e fatto uscire dalla scuola perché ha palesemente esagerato.

Nessuna maschera, orgoglioso di essere come lo abbiamo visto

Il ragazzo ha subito risposto di essere il migliore li dentro, di non aver bisogno della scuola di Amici per crescere. Ha inoltre affermato che da questa scuola non sono mai usciti dei talenti e che lui probabilmente può dare e fare tantissimo anche senza di loro. Ha portato avanti questo atteggiamento per tutto l’anno scolastico ecco perché nessuno è rimasto senza parole di fronte a queste affermazioni.

È stato anche accusato di essere omofobo per quanto accaduto con Javier, ma non ha minimamente reagito. Adesso il ragazzo attraverso delle storie Instagram ha commentato affermando che non ha bisogno di nessuno e che tutto ciò che gli è stato detto dentro la scuola gli scivola. Lui è così come lo abbiamo visto e non ha nessuna intenzione di indossare maschere come ha visto fare a molti dentro il programma. Preferisce esser se stesso con pregi e difetti.