Grande Fratello Vip, Antonio Zequila contro Sossio Aruta: ‘Non digerisco che sia in finale’

L’amicizia tra Antonio Zequila e Sossio Aruta non era sincera? Ecco le ultime dichiarazioni dell’attore in un momento di confidenza con Licia Nunez e Patrick Pugliese

Grande Fratello Vip: Antonio Zequila e Sossio Aruta, falsa amicizia?

Da quando Sossio Aruta è entrato come concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip tra lui e Antonio Zequila si è instaurato uno strano rapporto. Prima sembrava che ci fosse competizione tra i due, la classica situazione di “due galli in un pollaio”, poi invece si è tramutata in una rivalità scherzosa. Antonio e Sossio più volte hanno ironizzato e detto che in realtà si volevano molto bene.

Tuttavia, i telespettatori si sono accorti che forse questa amicizia non era poi tanto sincera. Infatti, dopo che Sossio è stato indicato dal pubblico come il primo finalista di questa edizione, Antonio Zequila sembra molto irrequieto. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa ha detto prima a Licia Nunez e poi a Patrick Ray Pugliese.

Zequila: ‘Non digerisco che Sossio sia in finale’

Antonio Zequila si è avvicinato a Licia Nunez e, mentre erano da soli nella zona bagno e sottovoce, si sono messi a riflettere sul televoto flash che è stato aperto nella scorsa puntata. Proprio tramite quella votazione lampo, di pochi minuti, Sossio ha guadagnato il posto di primo finalista.

Ebbene, l’attore ha iniziato a chiedersi come funzionasse davvero quel meccanismo. Diceva di essere curioso delle percentuali perché non riusciva a capire come mai fosse stato premiato Sossio. Proprio non “riusciva a digerire la cosa”.

Non solo, ma avendo capito il fastidio dell’attore, anche Patrick Ray Pugliese gli ha fatto una battuta sul fatto che Sossio, “il re leone”, fosse in finale. A quel punto Antonio Zequila ha risposto molto stizzito: “Andare in finale non vuol dire niente, tutti possono andare in finale, è vincere quello che conta!“. Sembra chiaro il fatto che questa amicizia tra i due in realtà non c’è, voi che ne dite?

Come reagirà Sossio?

Sossio Aruta è all’oscuro delle opinioni e degli interrogativi di Antonio Zequila. Ma come reagirà quando lo scoprirà? Probabilmente l’argomento verrà affrontato nella prossima diretta. Chi lo ha seguito a Uomini e Donne sa che Sossio ha un carattere molto irruente e aggressivo, a volte. I telespettatori l’hanno visto anche in occasione dell’ultima catena di salvataggio.