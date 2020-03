Nina Moric nostalgica per l’ex marito Fabrizio Corona: il gesto su Instagram

Nina Moric, la malinconia le fa ricondurre attimi legati al passato

Nina Moric sembra essere sempre più malinconica, in queste settimane di quarantena infatti è peggiorata. In realtà è sempre apparsa una donna triste, solitaria, con tanti problemi da affrontare. Stando a casa sta approfittando per pensare a tutto ciò che fa parte del suo passato, proprio come molti di noi.

Sono momenti di riflessione profonda che siamo costretti ad affrontare non potendo fare altro che questo rimanendo in casa. E così nei momenti di malinconia e tristezza Nina ammette di pensare con un pò di pentimento all’ex marito Fabrizio Corona. Questa è una delle tante dichiarazioni che la modella ha fatto su Instagram.

Nina Moric, tra un errore e l’altro la fine della relazione con Corona era parte del destino?

Nina Moric sta quindi cercando di capire se le cose sono andate in questo modo per errori suoi o perchè questo ha scritto il destino per lei. Forse non la aiuta il fatto di vivere nel lussuoso appartamento di Milano dove è nato l’amore con Fabrizio, dove è nato il figlio, dove hanno festeggiato compleanni e vari avvenimenti.

Durante una recente intervista a Vieni da me con Caterina Balivo ha raccontato di essere stata accusata ed etichettata come drogata, alcolizzata, che va avanti a psicofarmaci. Coglie l’occasione per dire che no, non ha mai fatto uso di droghe, non è mai stata alcolizzata, ma prende psicofarmaci essendo in cura da uno specialista.

Poi parlando di Fabrizio Corona afferma che lui è stato l’amore più grande della sua vita, probabilmente lo è anche adesso. Se le chiedesse di sposarlo? Gli direbbe di sì perchè anche se è una testa calda, ha un cuore davvero Grande. Non molti hanno conosciuto il vero Fabrizio. Lui quando ama, ama davvero con tutto se stesso.

Fabrizio Corona, la dedica d’amore che nessuno si aspettava

Anche se nessuno potrebbe dirlo e si fatica a crederci, Fabrizio è una persona davvero affidabile, tanto che Nina afferma che è addirittura l’unica persona di cui si è sempre fidata e di cui si fida ancora oggi. Fa lo spavaldo Però in realtà non è cattivo.

Nonostante il loro matrimonio sia fallito i due non hanno smesso di frequentarsi. Nel 2007 si sono lasciati perché aveva degli atteggiamenti lavorativi che alla modella non piacevano affatto. Poi lui si è innamorato di Belen ed hanno preso due strade totalmente diverse.

Adesso però la donna tramite i social approfitta per lanciargli dei messaggi. Uno degli ultimi è stato l’inaspettato. Una vera e propria dichiarazione d’amore nei suoi confronti. Gli ha detto di amarlo ancora.