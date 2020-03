Benedetta Mazzini Crocco figlia di Mina “quel dolore mi ha segnata”

La figlia di Mina, Benedetta Mazzini Crocco, oggi ha 49 anni un passato doloroso alle spalle che l’ha segnata, scopriamo cosa è successo

Nota come attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e modella, Benedetta Mazzini Crocco è anche figlia d’arte. La Crocco, che oggi ha 49 anni, è infatti nata dal matrimonio di Mina con il giornalista Virgilio Crocco nel 1971 a Milano.

Benedetta ha vissuto però prevalentemente in Svizzera, paese del qual nel 1989 ha anche ottenuto la cittadinanza. Con un passato alle spalle doloroso costellato da malattie, incidenti stradali e un ricovero in ospedale, la Crocco si definisce tuttavia una donna forte.

La donna spesso però ha anche pensato di non farcela, ma alla fine se l’è sempre cavata. La figlia di Mina inizia la sua carriera a 18 anni come indossatrice, poi le viene affidata la conduzione in Tv. Ha condotto programmi musicali come Rock Cafè nel 1991, Speciale Festivalbar e nel 1996 è stata la volta di Hotel Babylon.

Benedetta Mazzini ricoverata a lungo per un incidente d’auto

La sua carriera si interrompe bruscamente a causa di un incidente d’auto avvenuto nella notte del 28 luglio 1993. La Mazzini fu costretta a stare ricoverata per un anno e mezzo in ospedale e subì svariate operazioni chirurgiche al ginocchio destro.

Ha recitato a fianco di artisti famosi come Leonardo Pieraccioni, Claudia Gerini, Enzo Iacchetti, Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Negli anni Novanta conduce Radiothon con Marco Biondi e recita nel film Tv Vado e torno con Nancy Brilli, Rodolfo Laganà e Milena Vukotic.

Mario Monicelli nel ’99 la vuole nel cast di Panni sporchi, poi recita nella miniserie svizzera Linea di confine ed è nuovamente a teatro con Bigodini. Nel 2009 è la protagonista femminile del videoclip della canzone cantata in duetto da Mina e gli Afterhours, Adesso è facile.

La Crocco una carriera lunghissima alle spalle

In quel periodo è alla conduzione di Coppia aperta su Rai Radio2 con Davide Dileo, tastierista dei Subsonica ed è anche opinionista di X Factor. Amante di viaggi, collabora con National Geographic e Vanity Fair e gestisce Wild Places Safaris, sito internet di safari personalizzati.

Nel 2010 per Rai 5 è stata conduttrice e autrice della docu-fiction Africa Benedetta. Oltre a creare coreografie nel 2012 ha preso parte a un altro videoclip, quello per il brano Il pretesto di Peppi Nocera. Nella vita privata Benedetta ha avuto una storia d’amore importante con il cantante spagnolo Enrique Bunbury, e con il rapper J-Ax.