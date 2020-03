Francesca Manzini fa l’imitazione di Barbara D’Urso, fan impazziti (FOTO)

L’imitazione di Francesca Manzini di Barbara D’Urso fa impazzire i fan, lo scatto pubblicato su Instagram è davvero molto divertente

L’abbiamo conosciuta ad Amici Celebrities e adesso ha davvero conquistato tutti con la sua ironia. Stiamo parlando di Francesca Manzini, che con le sue imitazioni ha colpito e conquistato tutti. Adesso imita anche Barbara D’Urso e fa impazzire i fan!

Ma cosa ha fatto la Manzini? La conduttrice radiofonica ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui lei è ripresa in primo piano. Nella posa che la vede stravolta dalla luce è chiaro che imita Barbara D’Urso. La conduttrice di Striscia La Notizia ha fatto ridere tutti9 con questa posa.

Nello scatto viene infatti ripresa con le luci che la D’Urso ha sempre detto di utilizzare in studio nel corso delle sue dirette televisive. Allo scatto ironico la conduttrice ha anche affiancato una divertente didascalia, in cui ha detto che tanti fan le avevano chiesto di imitare la D’Urso.

Francesca Manzini nello scatto col viso stravolto dalle luci

Un’imitazione decisamente ben riuscita quella di Francesca Manzini, che ha conquistato subito i fan. Sono stati tanti infatti a commentare lo scatto dicendo che lei aveva vinto tutto e alcuni ha anche aggiunto la frase di Barbara, col cuoreee”.

Altri ancora hanno invece lanciato delle frecciatine alla D’Urso, che manda ancora avanti le sue trasmissioni in questo momento di emergenza. Non sono neanche mancati coloro che hanno voluto dedicare una preghiera ai tecnici obbligati ad andare contro le regole del decreto. Insomma, non sono mancate le critiche nei confronti di Barbara e molti hanno approfittato dello scatto della Manzini per avanzarle.

La Manzini al momento è fra le imitatrici più amate

Al momento la Manzini è senza dubbio fra le più apprezzate e amate imitatrici presenti sulla scena. Fa letteralmente impazzire tutti la sua imitazione di Mara Venier, che ha replicato a Striscia La Notizia. Francesca ha riscosso un successo senza precedenti. Per lei condurre il tg satirico per una settimana accanto a Gerry Scotti è stata un’esperienza unica, e anche molto importante.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha raccontato che nella sua carriera ha fatto tanti sacrifici e gavetta. La Manzini ha confessato di aver cantato nelle birrerie per 30 euro a sera, poi ha fatto l’animatrice nei villaggi turistici per tre anni. La sofferenza di aver ricevuto tante porte in faccia le è stata da stimolo, ma adesso si sta godendo il successo.