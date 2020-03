Il Paradiso delle signore spoiler 24 marzo: Silvia chiede a Federico di mentire a Luciano

Nel corso dell’episodio del 24 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Silvia esorterà suo figlio Federico a raccontare una bugia al padre Luciano. Il giovane, infatti, dovrà aiutare Umberto nell’elaborazione del discorso che dovrà tenere a Roma e la cosa non farebbe sicuramente piacere al Cattaneo.

In tale episodio, inoltre, vedremo anche che Riccardo dirà di essere pronto a raccontare tutto sulla sua storia d’amore con Angela a Marcello, come la prenderà il giovane?

Trama 24 marzo: la bugia di Federico

Le anticipazioni del Paradiso delle signore, della puntata che andrà in onda domani 24 marzo, rivelano che la tensione tra Silvia e Luciano sarà sempre più acuta. Tra i due, ormai, vige un clima di tacita falsità per evitare di arrecare altra sofferenza in Federico. Quest’ultimo, inoltre, sarà impegnato con Umberto per l’elaborazione del discorso in virtù dell’Expo di Torino.

Silvia, però, consiglierà a suo figlio di non raccontare la verità a Luciano. La donna, ovviamente, rimarrà vaga, ma il giovane le darà comunque ascolto.Per il Guarnieri senior si tratta di un momento davvero molto importante, dato che il Presidente della Repubblica Gronchi dovrà fare un annuncio importantissimo. Riccardo, invece, dirà di voler parlare con Marcello per svelargli, una volta per tutte, come stiano realmente le cose tra lui e Angela.

Duri confronti al Paradiso delle signore

Le bugie non saranno finite qui. La puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore, infatti, sarà caratterizzata anche da un altro segreto. Marta continuerà a nascondere a suo marito Vittorio di voler partire per Parigi insieme a Gabriella. La fanciulla ha intenzione di farsi visitare da un luminare perché non accetta di non poter avere figli.

Ennio, invece, continuerà a corteggiare Clelia, anche se la donna è completamente presa da Luciano. Quest’ultimo si troverà ad avere un duro confronto con sua moglie. Il ragioniere le paleserà tutto il suo disprezzo per la scoperta fatta sulla paternità di Federico. La donna, però, questa volta deciderà di non adoperare un tono dimesso e farà presente a suo marito che anche lui, in passato, l’ha tradita con Clelia.