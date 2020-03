Amici 2020, i fan del ballerino Javier Rojas contro Maria De Filippi

I fan del ballerino Javier

Le polemiche sull’edizione di Amici 2020 sembrano non volgere al termine. Tutto ha avuto inizio quando due settimane fa Javier Rojas e Nicolai Gorodiski si sono esibiti in una variazione della coreografia Les Burgeois. La giuria, composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Christian De Sica, ha dato la vittoria al secondo ballerino.

Javier si è lamentato per poi lasciare lo studio, ma poi è rientrato con Maria De Filippi. Alessandra Celentano gli ha dato ragione dicendo che i giudici non sanno nulla di danza. Di conseguenza c’è stato uno scontro tra lei e la conduttrice. Quest’ultima, per mettere a tacere definitivamente la maestra, ha chiesto un parere a Eleonora Abbagnato. Il suo intervento non è piaciuto.

‘La giuria ha scelto in base al gusto, ha fatto una scelta artistica. Quindi non ha sbagliato’

I fan del ballerino Javier non sono d’accordo con quanto detto dall’etoile dell’Opera di Parigi. In pratica ha fatto i complimenti ad entrambi perché sono dotati di un talento indiscusso. Sicuramente scaleranno la vetta del successo quando terminerà il talent-show. Ai loro livelli non è possibile esprimere una preferenza in base alla tecnica.

E’ perfetta sia nell’uno che nell’altro, dunque bisogna puntare su un giudizio soggettiva. Ragion per cui la giuria non ha sbagliato. A quel punto la De Filippi ha invitato la Celentano a farsi delle domande e di mettere in dubbio le sue convinzioni. La diretta interessata ha risposto che non ha intenzione di cambiare idea.

Si è scusata per aver alimentato la rabbia del ragazzo, però non rimangia ciò che ha detto sull’esito ingiusto della sfida. La maggior parte dei telespettatori sostiene le parole della Celentano perché preferisce di gran lunga Javier. A breve sarà decretato il vincitore della categoria ballo, però molti credono che non sarà lui.

Jacopo, il più votato dal pubblico

Jacopo Ottonello ha lasciato lo studio, dunque non accederà alla semifinale. Il pubblico ha votato affinché potesse restare in gioco, ma la giuria ha voluto salvare Gaia e Giulia. Infatti si sarebbe salvato con il 51% di voti. Per questo motivo si richiede a gran voce il suo ritorno. Purtroppo tale richiesta non sarà accolta dalla produzione. Manca poco all’ultima puntata. Per quanto riguarda il canto, è difficile prevedere chi assaporerà la vittoria.