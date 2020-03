Striscia la Notizia e Gerry Scotti finiscono nei guai: arriva la querela

Il servizio su Paolo Antonio Ascierto crea polemiche

Dopo un servizio mandato in onda la scorsa settimana, Striscia la Notizia nelle ultime ore ha ricevuto una querela da parte dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli e dal professor Paolo Antonio Ascierto. Mercoledì scorso, infatti, nel tg satirico di Antonio Ricci si era parlato di una possibile figuraccia da parte del virologo partenopeo.

Nel servizio in questione sosteneva che il dottor Massimo Galli lo avesse smentito nel corso di un appuntamento di Cartabianca su Rai Tre. In quell’ospitata si era parlato degli ottimi risvolti del farmaco contro l’artrite Tocilizumab che è stato sperimentato ad alcuni malati affetti da Coronavirus.

La querela al tg satirico di Antonio Ricci

Ma il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia non è piaciuto per niente al diretto interessato. Infatti l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS ha ritenuto che è stato montato ad arte, gravemente lesivo dell’onore e della reputazione del prof. Paolo Ascierto. Per questo motivo è partita la querele nei confronti del tg satirico di Antonio Ricci.

Vista la situazione che si è venuta a creare, nelle ultime ore sono arrivate le scuse da parte del padron dello storico programma di Canale 5. Ricci ha specificato che la loro era solo una satira. Ma in tutto questo cosa c’entra il conduttore Gerry Scotti? Quest’ultimo chiamato in causa ha dato le sue spiegazioni.

Le spiegazioni di Gerry Scotti

In una recente intervista realizzata su Radio Kiss Kiss, Gerry scotti ha detto la sua su quello che è accaduto a Striscia la Notizia. L’artista pavese ha detto che se dovesse essere chiamato davanti a Dio a testimoniare, purtroppo non ci andrà lui ma solo gli autori o il padron del tg satirico Antonio Ricci.

Il professionista ha specificato che lui in quel momento è solo il lettore di quel servizio. Poi, però, zio Gerry ha dato il giudizio da telespettatore. “Ascierto è stato zitto e si è dimostrato un signore. L’altro virologo, quello di Milano, forse poteva fare un passo indietro e non fare il primo della classe”, ha affermato il collega di Michelle Hunziker.