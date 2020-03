La regina Elisabetta a 93 anni imparerà a fare videochiamate

La regina Elisabetta, ultimamente sul gossip per i dissidi con Meghan Markle, festeggerà tra meno di un mese il suo 94esimo compleanno. A questa veneranda età, la regina inglese sta per imparare ad utilizzare le videochiamate, indispensabili in un momento di emergenza come questo.

Il mondo intero, infatti, sta affrontando la diffusione del Coronavirus e, tra quarantena e divieti, videochiamare i propri cari è l’unico modo per stare vicini. Anche Queen Elisabeth è in auto-quarantena dal 19 marzo ed ha deciso di prendere lezioni per non perdere i contatti con la famiglia.

Regina Elisabetta, sempre più tecnologica

La regina Elisabetta, da ormai quattro giorni, è in auto-quarantena per proteggere sé stessa e gli altri dalla diffusione del Coronavirus. Da Buckingam Palace si è trasferita, dunque, al castello dei Windsor dove dovrà rimanere per diversi giorni insieme al principe consorte Filippo. Entrambi sono molto anziani: se, infatti, la regina ha quasi 94 anni, il principe Filippo è già 98enne.

Lontano da parenti e persone care, specialmente dai nipotini che la regina Elisabetta ama tantissimo, non è semplice. Proprio per questo motivo, come sta avvenendo per tutti, Sua Maestà ha deciso di avvicinarsi al mondo delle videochiamate in modo da poter vedere, dal display dello smartphone o del PC, la famiglia che si trova lontano da lei.

La regina intraprenderà un vero e proprio corso intensivo che, in poco tempo, le insegnerà le basi principali per poter videochiamare le persone che le stanno più care.

Il corso intensivo per la regina

Ad annunciare che la regina Elisabetta frequenterà un corso veloce in cui imparerà ad utilizzare le videochiamate arriva da una fonte ufficiale. Pare, in base a quanto trapelato, che tutta l’attrezzatura necessaria per imparare sia in arrivo al castello di Windsor. La regina avrà, dunque, tutto il necessario per potersi videochiamare con il resto della famiglia Windsor ogni volta che lo vorrà.

La regina avrà un gruppo di insegnanti personali che si dedicherà in tutto e per tutto a lei e che la guiderà in questa nuova frontiera tecnologica. Ricordiamo che Queen Elisabeth non è nuova ad approcci alla tecnologia. Ci sono diversi precedenti tra cui la prima email inviata da una regina nel 1976, il primo tweet su Twitter nel 2014 ed il primo augurio di natale tridimensionale nel 2012.