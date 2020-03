Elettra Lamborghini da bollino rosso, l’intimo trasparente è inutile: si vede tutto (VIDEO)

Di sicuro una delle cantanti più sexy e apprezzate in tutto il mondo è Elettra Lamborghini. L’ereditiera bolognese è molto attiva sui social e non mai perde occasione per lasciare i suoi seguaci a bocca aperta.

Pochi istanti fa, si è mostrata su Instagram in versione hot, lasciando sopratutto il pubblico maschile a bocca aperta.Chi segue Elettra sa benissimo che non è una ragazza molto riservata, infatti spesso regala siparietti da bollino rosso ai suoi 5 milioni e mezzo di follower.

Elettra Lamborghini bollente su Instagram

Lo scorso mese Elettra Lambrorghini ha partecipato alla 70° edizione del Festival della musica italiana. La cantante ha incantato la platea con i suoi outfit particolari mettendo in mostra le sue forme. Durante una sua esibizione, la ricca ereditiera ha avuto anche un piccolo incidente bollente, mostrando davanti a tutti una parte del uso seno.

E proprio grazie al suo fisico, che Elettra è invidiata da tutti. In uno dei suoi ultimi video pubblicati su Instagram, si è davvero superata: lato B da urlo e addominali praticamente scolpiti. Davanti allo specchio Elettra Lamborghini si è mostrata con un micro slip e in reggiseno. Inutile contare i messaggi e like ricevuti e sopratutto gli apprezzamenti. (Continua dopo il post)

La ricca ereditiera pronta alle nozze

Elettra Lamborghini è nota per la sua simpatia e per la capacità di prendersi in giro. Recentemente, in una clip la sua ‘esibizione’ ha fatto molto scalpore ma chi la segue sa benissimo che le piace scherzare. La pop star è diventata famosa nel mondo con il singolo Pem Pem e di recente è tornata molto attiva sui social per via della quarantena.

A causa dell’emergenza causata dal Coronavirus, Elettra ha deciso di impegnare il suo tempo rispondendo ai fan che la seguono con dedizione. La giovane, infatti ha svelato dettagli inediti della sua vita privata.

Qualcuno le ha chiesto quanti fidanzati avesse avuto prima di Afrojack e inaspettatamente ha dichiarato che ne ha avuti pochissimi. Accanto al dj olandese la sua vita sentimentale procede a gonfie vele, e la coppia sta anche organizzando il loro matrimonio.