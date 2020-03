Arisa la cantante in isolamento svela cosa le sta accadendo “Mi dispiace”

Coronavirus, anche Arisa in isolamento, la cantante è profondamente dispiaciuta per quello che sta succedendo ma ha paura e da due settimane non esce di casa

L’emergenza coronavirus sta sconvolgendo le vite di tutti e sta costringendo a stare a casa per evitare ilo contagio. Se inizialmente sembrava che tutto doveva risolversi presto, invece gli eventi e le vittime che ci sono state finora ci ha fatto ricredere. Ogni giorno si attende il bollettino della Protezione Civile che alle 18 fa il suo comunicato e ci rivela cosa è accaduto nella giornata precedente.

Quello di ieri è stato il primo giorno di calo dei contagi ed è stato un sollievo, nella speranza che continui. Come tutti anche i vip seguono le notizie e fra loro la cantante Arisa. Anche lei è in isolamento e da due settimane non esce di casa perché ha troppa paura. Al momento Arisa si trova nella sua casa a Milano, sola, in quarantena, e terrorizzata da quanto sta succedendo.

Arisa sconvolta per quanto sta accadendo

Anche lei come tutti trema al sentire le notizie e attende il bollettino di Borrelli. Il capo della Protezione Civile proprio ieri ha detto di non esultare per la riduzione dei contagi, ancora non è il momento. Bisogna vedere cosa accade oggi per poter dire qualcosa. E nei prossimi giorni, decisivi per capire se i numeri cresceranno o si abbasseranno. Tutti dobbiamo stare ancor a casa e uscire solamente per le emergenze.

Anche la cantante Arisa si sta attenendo alle regole e sta cercando di non deprimersi. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Arisa ha confessato di non uscire nemmeno per portare a spasso i cani. La cantante è sola e i suoi genitori sono in Basilicata, mentre il fidanzato si trova isolato in un’altra città.

La cantante è sola e lontana dai suoi cari

Arisa sta passando un brutto momento. Durante l’intervista ha confessato di mangiare poco e di essere anche dimagrita. Non ha alcuna voglia di cucinare e quando si alza si fa le maschere di bellezza visto che i centri estetici sono chiusi. La cantante ha confessato di avere una paura terribile e di stare soffrendo per tutto quello che sta succedendo.

Arisa cerca di organizzare la sua giornata ma la solitudine la sta facendo cadere in una sorta di depressione. Sola, senza la sua famiglia e il suo fidanzato, non ha belle prospettive davanti e la cantante è apparsa sfiduciata. Lei e il fidanzato si vedono su Whatsapp.