Giulia De Lellis chiama Andrea Damante in diretta: “Mi sta venendo un po’ di ansia”

Nonostante abbiano preso strade diverse ormai da diversi mesi, i nomi di Andrea Damante e Giulia De Lellis vengono spesso associati. La bella influencer ha da poco chiuso la sua relazione con il pilota Andrea Iannone e subito i social hanno iniziato a parlare di un possibile ritorno di fiamma con l’ex tronista.

Ovviamente, come sempre accade in queste situazioni, nessuna conferma da parte degli interessati. E’ importante sottolineare che laddove non ci fosse nulla tra i due non ci sarebbe nulla da confermare.

Giulia De Lellis, come sempre attivissima sui social, in particolare su instragram dove attualmente conta oltre 4,5 milioni di follower, ha fatto un gesto che ha lasciato interdetti molti dei suoi fan. Proprio durante una diretta ha chiamato Andrea Damante. La bella influencer ha voluto accontentare i tantissimi fan che glielo chiedevano. Il risultato, però, non è stato proprio quello che ci si attendeva.

La storia d’amore tra Giulia e Andrea

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno iniziato la loro frequentazione all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il dj veronese alla fine del percorso ha scelto proprio la bella Giulia preferendola a Laura Frenna. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci parlano di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo. Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone durata diversi mesi ma finita alcuni giorni fa. Ora, come sempre accade ogni qual volta la bella influencer torna single, il suo nome viene accostato a quello di Andrea Damante.

La chiamata di Giulia De Lellis ad Andrea Damante

Nell’ultima diretta instagram, Giulia De Lellis ha colto l’invito di molte sue fan che le chiedevano di contattare telefonicamente Andrea Damante. Dopo un tentativo di chiamata tramite social, probabilmente non vero, l’influencer ha svelato ai suoi follower che Instagram non le da la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata se non è online.

Subito dopo, Giulia De Lellis in compagnia dell’amica, ha svelato che il solo tentativo di contattare d’Amante le ha messo un po’ di ansia. Ovviamente Alessandra, l’amica dell’influencer che sta passando con le la quarantena a Roma, è scoppiata a ridere notando la situazione di imbarazzo che si era creata.