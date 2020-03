Selvaggia Lucarelli una furia, coronavirus “Perché tamponi solo ai vip?”

La nota blogger Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la Juve e Dybala e chiede perché i tamponi vengono fatti solo ai vip, non è giusto questo trattamento di disparità

Non sono rare le reazioni infuocate della nota opinionista televisiva Selvaggia Lucarelli e anche stavolta è accaduto qualcosa che l’ha fatta arrabbiare. La Lucarelli ha inveito sui social contro la Juve e Dybala dopo la notizia che Joya e la fidanzata sono risultati positivi al Coronavirus. La giornalista ha chiesto il perché di questo trattamento di disparità e come mai ai vip viene fatto il tampone.

La sua reazione è seguita ad un post di Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala. La Lucarelli ha colto l’occasione per dare il suo parere sul criterio seguito per fare i tamponi. Infatti, secondo la giornalista, i vip sarebbero privilegiati perché a loro vengono fatti senza attese. Ecco perché ha chiesto chiarimenti su come viene gestita la situazione in Lombardia, visto che non si stanno facendo tamponi a gente a casa moribonda.

Selvaggia Lucarelli arrabbiata sui social chiede chiarimenti

La Lucarelli ha espresso la sua rabbia tramite i sociale e ha chiesto come mai a Dybala e alla fidanzata siano stati fatti i tamponi. Esiste dunque una corsia preferenziale per i vip? In questo caso giornalisti, calciatori, conduttori e manager hanno la priorità? Per Selvaggia la salute dovrebbe essere qualcosa a cui tutti hanno diritto, senza distinzione di classi sociali.

Ma purtroppo pare che non sia così, perché proprio i fatti dimostrano che c’è gente sconosciuta che viene lasciata sole e vip che hanno la preferenza. Sono infatti centinaia le persone disperate che chiamano e chiedono di fare i tamponi alle persone che stanno male. La Lucarelli ha espresso il suo pensiero con rabbia e furia pazzesca, e ha anche chiesto cosa bisogna fare per fare i tamponi.

La Lucarelli infuriata per le disparità di trattamento

Non si placa la furia della Lucarelli che esige spiegazioni per quanto sta avvenendo. Il suo post non è sicuramente passato inosservato, e certamente gli eventi le danno ragione. Come sappiamo tutti, Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono stati in isolamento dopo la notizia che Rugani era positivo al Covid-19.

A Rugani ha fatto seguito il francese Blaise Matuidi, poi è toccato a Paulo Dybala. Come hanno saputo loro di essere positivi al coronavirus? Semplice, hanno fatto il tampone subito dopo, quindi senza attese, cosa che non accade alle persone comuni.

La Lucarelli ha attaccato con il suo post la questione dei tamponi, chi risponderà in merito? Staremo a vedere!