Roberta Di Padua UeD piacciano le donne? La confessione della donna (VIDEO)

La risposta di Roberta Di Padua, dama di Uomini e Donne, lascia tutti sorpresi, ma chiarisce che le piacciono solo gli uomini e non le donne

Ultimamente un dubbio ha ossessionato coloro che hanno seguito Uomini e Donne Over, ovvero se a Roberta Di Padua piacessero le ragazze. La domanda era nell’aria anche per i protagonisti della trasmissione, ma la dama ha deciso di rispondere. Roberta di Padua fa parte del parterre del trono over di Uomini e Donne ed è anche una delle dame più amate dal pubblico.

La donna ha avuto delle storie non facili, prima con Riccardo Guarnieri, poi con Armando Incarnato. Le sue relazioni hanno fatto battere il cuore ai telespettatori di Canale 5 che però l’hanno sempre apprezzata. Da qualche tempo però si è insinuato il dubbio che a Roberta potessero piacere le donne. E così la dama ha deciso di rispondere a questa domanda indiscreta sui social, sorprendendo tutti.

Roberta Di Padua si confessa sui social

Anche se la il programma Uomini e Donne Over è stato sospeso per l’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo, Roberta Di Padua si fa sentire sui social. Come tanti altri personaggi famosi della tv, anche lei sta cercando di intrattenere i suoi follower. Per questo risponde quindi alle loro domande e fra quelle che le hanno posto ce n’è una indiscreta.

Tuttavia, anche a questa sulle sue preferenze sessuali Roberta ha deciso di rispondere. Una fan le ha chiesto se avesse mai provato attrazione per le donne. La risposta della Di Padua è giunta subito e spontanea, la dama ha risposto dicendo che le piacciono solo gli uomini e non le donne. Una risposta chiara e decisa, dunque, senza incertezze, che non ha lasciato spazio a dubbi.

La Di Padua sottolinea che rispetta i gusti di tutti

Roberta Di Padua però ha anche aggiunto che rispetta i gusti di tutti. La dama ha alle spalle un matrimonio finito e un bambino piccolo e ha deciso di andare a Uomini e Donne per ricominciare una nuova vita. La sua speranza è quella di trovare un uomo che la rispetti.

La sua preferenza è quindi molto chiara e ha tolto ogni dubbio a tutti i fan sui suoi gusti. Questo però non vuol dire che critica gli altri e ha detto chiaramente che ognuno può scegliere ciò che vuole. Dispiaciuta per la sospensione di Uomini e Donne, la Di Padua è comunque impegnata sui social e non perde occasione di rispondere ai fan.