Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese deride un concorrente alle spalle

Teresanna deride un concorrente

Nelle ultime ore la tensione è molto alta nella casa del Grande Fratello Vip a causa di ciò che sta accadendo all’esterno. E’ facile perdere le staffe facilmente, anche se alcuni sono dall’inizio al centro di varie discussioni. Antonella Elia, per esempio, stavolta si è scontrata con Antonio Zequila perché insinua che stia organizzando un complotto ai suoi danni.

In pratica sostiene che sta facendo di tutto per eliminarla dal gioco. Per questo motivo cerca di ottenere il tacito consenso del gruppo. Non ha smentito le parole della donna, anzi ha espresso il desiderio di non vederla più. Anche Teresanna Pugliese aveva perso le staffe con Sossio Aruta e, nonostante le acque si siano calmate, non perde occasione di prenderlo in giro.

‘Non lo sopporto qua sta davanti ai fornelli in slip’

Teresanna deride un concorrente perché cucina quasi interamente nudo. Si tratta dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, entrato come lei in un secondo momento nella casa. Nell’ultima diretta ha saputo di essere il preferito del pubblico, dunque ha ottenuto l’accesso alla finale.

Da quando ha discusso con l’ex di Francesco Monte non le rivolge più la parola. Lui tende a ignorarla mentre a lei non sfugge nulla del suo comportamento. Andrea Denver ha notato che gli lancia degli sguardi alquanto discutibili. Quando gliel’ha fatto notare, ha risposto che voleva vedere se si fosse messo una maglia per cucinare. Dal suo punto di vista non è per niente igienico stare solo con le mutande in cucina.

Se prepara dei piatti per se stesso, non può dire nulla. La questione è diversa se lo fa per il gruppo. Sul web molti hanno attaccato Teresanna perché dovrebbe evitare di commentare tutto quello che Sossio fa. In realtà si dice che non avrebbe superato la lite avuta nel giardino a causa del bagno lasciato in condizioni pietose.

‘Non è capace di fare foto’

Per ultimare il calendario del gf Vip i concorrenti si sono improvvisati sia modelli che fotografi. Zequila ha posato con Paolo Ciavarro per poi scattare la foto. A Teresanna e Sara Soldati è stato scelto il tema di Halloween. Le foto non sono piaciute, così la prima ha riferito agli altri che avrebbe fallito se avesse scelto il mestiere del fotografo.