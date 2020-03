Francesco Totti colpisce con le sue dichiarazioni

L’ex capitano della Roma fa capire le sue intenzioni

Gli scarpini al chiodo proprio non piacciono a Totti, e durante il reality in onda su Amazon Prime, “Celebrity Hunted”, esprime il suo pensiero. Parla con l’amico Marco Di Vaio, dirigente del Bologna. Francesco Totti dice che non avrebbe mai smesso di giocare e allo stato attuale mezz’ora in campo riuscirebbe a farla.

L’età però c’è, e a mancare di più sono le partite, bisogna iniziare da capo. C’è da reinventarsi sempre e c’è differenza tra giocare in campo e fare il dirigente. I giocatori della Roma vivono questo periodo a casa, dedicandosi alla cucina e all’allenamento. Una situazione difficile per tutti, ma c’è più tempo per la famiglia.

Resta con i piedi per terra

Francesco Totti colpisce perché nonostante il suo successo in campo è molto umile. Per lui sono un tesoro gli insegnamenti della famiglia, racconta a Silvia Toffanin anche quando da piccolo imita con divertimento il conduttore Gerry Scotti. Si parla anche della sua donna, Ilary Blasi, rivelando che la prima volta che l’ha vista dice all’amico che la donna sarebbe diventata sua moglie.

Questa sua fantasia si è avverata, al momento ne manca ancora un’altra, quella di avere cinque figli. L’uomo ha un grande cuore e contribuisce a donare apparecchi utili alla terapia intensiva dell’ospedale Spallanzani di Roma.

Ringrazia il suo papà, per i valori che gli ha trasmesso, perché grazie al suo esempio fa lo stesso con i suoi bambini. In questi giorni di isolamento Francesco e Ilary giocano con i loro figli e hanno organizzato una piccola festa per il compleanno della bambina.

Da letterina a regina della casa

Totti nota la sua donna già da quando fa la letterina, oggi la donna è la regina della casa e del suo cuore. Una mamma tenera, presente, insomma perfetta. Ilary Blasi adesso come scrive sui social guarda oltre, sfumata la sua partecipazione come conduttrice (per via di questa emergenza) all’Isola dei Famosi. Riescono a strappare sempre un sorriso ai fan.