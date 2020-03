Arriva un’altra critica per Giulia De Lellis, ecco i dettagli

Altra critica per Giulia

Giulia De Lellis è il personaggio più discusso del momento per la sua crisi con Andrea Iannone. Anche se nessuno dei due ha ufficializzato la rottura, hanno lasciato degli indizi che la confermano. Se l’ex corteggiatrice ha detto di aver acquistato casa vicino ai suoi parenti, lui ha ironizzato dicendo che non sa dove sia.

Ha aggiunto che probabilmente starà scrivendo un altro libro sulla sua situazione sentimentale. Non sarebbe male come idea, visto che ha scalato ancor di più la vetta del successo parlando del tradimento di Andrea Damante. Nelle ultime ore un suo ex ‘collega’ ha espresso un suo pensiero a riguardo.

‘Una che non sa coniugare il congiuntivo ha fatto record di vendite’

Un’altra critica per Giulia è arrivata da Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. In pratica ha messo l’opzione ‘fammi una domanda’ su Instagram, così una follower ha colto l’occasione per fargli dei complimenti. Ha elogiato la sua spiccata simpatia, dopodiché gli ha chiesto se avesse mai pensato di scrivere un libro.

La risposta è stata immediata e ha scatenato delle polemiche. Ha scritto che se la De Lellis ha avuto fortuna, senza avere una buona dialettica, allora sicuramente c’è una possibilità che possa riuscire anche lui. I fan della ragazza sono intervenuti in sua difesa sostenendo che Manuel ha parlato per invidia. In effetti non tutti sono riusciti ad emergere dopo il programma di Maria De Filippi. Lui ha fatto lo stesso percorso televisivo, in quanto è stato scelto dalla tronista al posto di Giulio Raselli.

‘Mi ha fatto soffrire, lo ammetto’

Purtroppo le cose non sono andate bene a causa di un viaggio a Ibiza. Durante una serata in discoteca è stato visto in compagnia di una giovane, così Giulia non ne ha voluto più sapere. Nonostante non gli abbia dato modo di avere un confronto, ha ammesso di aver pianto.

Molti credevano che ci sarebbe stato un riavvicinamento a Giulio, ma subito dopo ha ufficializzato il suo fidanzamento con Francesco Sole. La notizia non è stata gradita da Manuel, il quale ha insinuato che era tutto premeditato. Davanti a simili accuse la diretta interessata ha preferito tacere. Per quanto riguarda la De Lellis? Arriverà una risposta alla sua Instagram Story?