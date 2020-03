Un posto al sole anticipazioni 24 marzo 2020: Eugenio in pericolo

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda martedì sera 24 marzo 2020 su Rai 3 presenta molti colpi di scena. A tenere il pubblico da casa con il fiato sospeso darà Eugenio il quale si ritroverà a combattere contro una brutta e pericolosa situazione.

Tutto ciò rischierà di ripercuotersi anche all’interno della famiglia del noto Magistrato. Nonostante tutto, Nicotera sarà intenzionato a nascondere l’intera vicenda a sua moglie Viola. E mentre a Palazzo Palladini si combatterà una lotta tra Otello, Guido e Renato, la piccola Bianca conoscerà una nuova amichetta.

Anticipazioni Un posto al sole 24 marzo

Viola sarà tenuta completamente all’oscuro dagli ultimi eventi drastici che hanno colpito suo marito. Quest’ultimo, pur di tutelare la serenità della famiglia ha deciso di omettere ogni cosa ma, data la precaria situazione, il Magistrato Nicotera si vedrà costretto a rivolgersi a Ornella e Raffaele per chiedere aiuto. Quest’ultimi, però, saranno estremamente preoccupati e soprattutto contrari alla scelta di Eugenio.

Intanto, Palazzo Palladini sarà al centro di una guerra tra condomini causata principalmente da Otello. Il pensionato si ritroverà a lottare tra schermaglie, equivoci e ripicche con Guido e Renato e questa ipotetica guerra sembrerà non trovare tregua. La piccola Bianca, invece, farà una conoscenza con una splendida cagnolina ma la nonna si rifiuterà di accogliere la nuova amichetta della nipotina in casa sua.

Dato il carattere sempre aperto e disponibile di Giulia, questa faccenda risulterà alquanto strana agli occhi dei telespettatori e della piccola Bianca. Come andrà a finire e quale sarà il destino della cagnolina?

Un posto al sole spoiler: Marina in pericolo di vita

Nelle prossime puntate di UPAS si svilupperanno tantissime trame. Marina si ritroverà in serio pericolo di vita a causa di una sua vecchia conoscenza, ovvero l’amica Gabriella. La situazione del Magistrato Eugenio Nicotera si spaccherà sempre di più, perciò Niko e Susanna faranno di tutto pur di aiutarlo.

Giulia alla fine si affezionerà alla cagnolina e tra i due si instaurerà un legame specialissimo. Intanto, Serena e Filippo discuteranno per la questione babysitter per la loro bambina Irene. Nonostante la separazione, i due ex coniugi non riusciranno a trovare pace.