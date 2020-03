Grande Fratello Vip, la dolce dedica di Andrea Denver ad Adriana Volpe:”E’ bellissima…”

Il Grande Fratello Vip, dopo la decisione di chiudere in anticipo a causa del coronavirus, si sta avviando alla conclusione. I concorrenti sono, comprensibilmente, provati dalle tante settimane di reclusione e dalle notizie che arrivano in continuazione dall’esterno che sono tutt’altro che tranquillizzanti.

I “vipponi”, così li definisce il conduttore Alfonso Signorini, cercano in qualsiasi caso di andare avanti. In tal senso Andrea Denver in un momento di contronto con Patrick Ray Pugliese, ha parlato dell’uscita di Adriana Volpe.

La conduttrice ha lasciato il gioco qualche giorno fa per la scomparsa del suocero. Una notizia tristissima che ha spinto, ovviamente, Adriana a tornare a casa. Il modello aveva stretto un legame fortissimo con la showgirl tanto che sui social c’è chi ha ipotizzato che per lui non fosse una semplice amicizia.

Il percorso al Grande Fratello Vip di Andriana e Andrea

Adriana Volpe ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip con grande entusiasmo, portando sorrisi e buonumore. Con Michele Cucuzza si è divertita molte volte ad intrattenere i compagni di avventura. Ad un certo punto, però, sono nati i primi screzi con Antonella Elia che più volte l’ha attaccata.

Tutto è cambiato quando il Grande Fratello ha pensato bene di scegliere proprio Adriana come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

La prima parte del percorso di Andrea Denver nel Grande Fratello Vip è stato condizionato dalla presunta storia, prima dell’ingresso nel reality, con Elisa De Panicis. Tra i due, proprio per il fatto che lei abbia deciso di raccontare quanto accaduto mentre lui aveva preferito far finta di niente, c’è stato un duro scontro.

Elisa ha usato parole molto dure e Andrea, nonostante abbia sottolineato che continuerà a volerle bene, ha reagito con forza. Nelle settimane successiva Andrea Denver si è adattato alla situazione è ha stretto un legame molto forte con Patrick Ray Pugliese, diventato per il giovane un vero e proprio punto di riferimento.

La dedica di Andrea Denver ad Adriana Volpe

L’uscita improvvisa dalla casa di Adriana Volpe ha suscitato la reazione stupita dei concorrenti. Andrea Denver è stato senza ombra di dubbio uno di quelli che ha maggiormente sofferto la situazione. Tra il modello e la conduttrice si era creata una certa affinità e complicità.

Andrea Denver, durante una chiacchierata con l’amico Patrick Ray Pugliese, ha usato parole dolcissime per la Volpe, definendola una donna bellissima. Oltre ai complimenti il modello si è chiesto come stesse adesso, augurandosi che il peggio sia ormai alle spalle per lei e che stia pian piano trovando il suo equilibrio e la sua stabilità.