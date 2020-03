Tina Cipollari lievitata: dieta interrotta dopo Uomini e Donne [FOTO]

Tina Cipollari è una delle colonne portanti di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi. Fulcro del programma, si potrebbe quasi dire che senza di lei, nulla sarebbe lo stesso. E’ già da un paio di settimane che la trasmissione ha avuto uno stop, come tanti altri programmi della rete Mediaset, ma i suoi personaggi continuano ad essere super seguiti ed amati.

Tina Cipollari addio alla dieta dopo lo stop di Uomini e Donne?

L’avevamo lasciata a Uomini e Donne alle prese con una ferrea dieta, quasi imposta dalla padrona di casa Maria De Filippi, che tra il serio e il faceto faceva il tifo per una sua perdita di peso. L’opinionista più agguerrita della tv, aveva anche raggiunto degli obiettivi piuttosto importanti ed era riuscita a togliere dei chili di troppo, con il costante monitoraggio della nutrizionista ingaggiata dalla conduttrice del trono over. Ma come starà proseguendo ora?

Tina Cipollari e la foto ironica

La vamp più amata di Italia, non ha dato più notizie ed aggiornamenti circa il prosieguo della sua dieta. Ha però, con la solita ironia e simpatia che la contraddistingue e che ha fatto di lei uno dei personaggi più amati, postato una foto che la ritrae in compagnia di un suo amico.

Nello scatto, che ha fatto boom di like e di commenti appare lievitata. Ha ovviamente ironizzato sul periodo forzato di quarantena, che induce molti a mangiare molto di più di quello che solitamente sono soliti fare. (Continua dopo la foto)

Matrimonio rimandato con Vincenzo Ferrara

Tina sta vivendo, dopo la fine del suo matrimonio con l’ex gieffino Kikò Nalli, un grande amore con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. I due sono innamoratissimi e stanno facendo sul serio, tant’è che hanno più volte parlato di imminenti fiori d’arancio.

Con lui la Cipollari è ritornata a sorridere, e a credere di nuovo nei sentimenti. Peccato però che per ora tutto sia bloccato e che con molta probabilità per le nozze si aspetteranno tempi più favorevoli e meno complicati.