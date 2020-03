“Ti fai male e in ospedale non c’è posto”: Naike Rivelli tutta nuda arrampicata in doccia, la protesta contro la D’Urso [FOTO]

Naike Rivelli torna alla carica contro Barbara D’Urso

Naike Rivelli è tornata a scagliarsi contro Barbara D’Urso. Dopo essere venuta a conoscenza della messa in onda del talk domenicale di Barbara D’Urso nonostante i tecnici a Mediaset sono pochi, la 45enne ha detto la sua.

Ovviamente la figlia di Ornella Muti ha protestato contro i vertici del Biscione e la stessa Carmelita a modo suo. Ovvero postando sul suo account seguito da oltre 250 mila follower una foto molto provocatoria.

Nello specifico si è fatta vedere all’interno della sua doccia, di spalle e completamente nuda. Ma non è finita qui, infatti la modella si è arrampicata sulle maniglie di sostegno rischiando molto la sua incolumità. Infatti alcuni utenti le hanno consigliato di scendere perché se cade e si fa male al momento gli ospedali sono impegnati con cose più serie, ovvero l’emergenza Coronavirus. (Continua dopo il post)

L’appello a Mediaset per coloro che lavorano a Live Non è la D’Urso

Ebbene sì, Naike Rivelli è tornata alla carica contro Barbara D’Urso e le sue trasmissioni televisive. Alcune ore fa, ad esempio, la 45enne ha postato la foto elencata prima e una sorta di protesta a difesa di coloro che lavorano a Cologno Monzese e in particolare a Live Non è la D’Urso.

In pratica la modella non riesce a capire che il mondo è fermo e l’Italia è in ginocchio, adottando tutti le mascherine e guanti ma Live continua ad andare in onda. Per lei è una cosa errata visto che per riuscire a confezionare questo programma ci sono in giro degli operatori televisivi, truccatori, parrucchiere, ospiti.

Naike Rivelli e il consiglio a Lady Cologno

Per Naike Rivelli è una cosa assurda mettere in pericolo l’incolumità di queste persone solo per uno show di gossip. Poi ha confidato che Mediaset cambi idea è modifichi la programmazione sul programma di Barbara D’Urso.

“Abbiamo la tv normale Netflix e un mondo di cose da fare in casa..Non serve mettere in pericolo i lavoratori perché bisogna tenere gli ascolti in piedi. Barbara fai i live da casa come fanno tutti. Rispetto ai malati e i morti per favore”, ha affermato la figlia di Ornella Muti. Un messaggio che ha trovato pieno accoglimento da parte di tutti coloro che la seguono sui social network.