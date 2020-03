Grande Fratello Vip, Antonella Elia si scaglia contro Paolo Ciavarro e Licia Nunez:”Siete patetici”

Il Grande Fratello Vip sta pian piano volgendo al termine. I concorrenti che hanno animato questa edizione di successo sono comprensibilmente stanchi, viste le tante settimane di reclusione. La situazione d’emergenza che si vive in Italia rende, ovviamente, il tutto ancora meno sopportabile.

Ed ecco che proliferano nel reality più longevo della televisioni liti e discussioni. Una delle ultime ha visto come protagonista, tanto per cambiare, Antonella Elia. La showgirl ha attaccato duramente Paolo Ciavarro e Licia Nunez.

Gli ultimi due soffrirebbero di tachicardia e quindi non dovrebbero essere svegliati di soprassalto, ad esempio come accade quando sono vittima di scherzi. E’ bastata questa situazione per fa innervosire la Elia che non le ha mandato certo a dire. Una discussione che sembra più frutto della stanchezza che caratterizza un po’ tutti piuttosto che un problema reale da affrontare e magari risolvere.

Le liti di Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Sin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha messo in mostra il suo carattere forte. Con determinazione e convinzione ha sempre rivendicato il suo punto di vista. Spesso, però, è entrata anche nelle vicende che non la riguardavano in prima persona. Questo le ha causato diverse critiche da parte dei coinquilini che l’hanno ritenuta sempre pronta ad attaccare.

In particolare nella prima parte del suo viaggio si è scontrata duramente con Adriana Volpe. Il Grande Fratello, però, ha pensato bene di scegliere proprio quest’ultima come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

Con l’arrivo di Valeria Marini, però, la situazione ha ripreso nuovamente fuoco. La showgirl stellare ha spesso stuzzicato la Elia che ha risposto, come sempre, per le rime. Ne sono venute fuori discussioni che hanno spaccato in due il gruppo del Grande Fratello Vip. Ora che la Marini è stata eliminata, Antonella Elia potrebbe trovare un po’ di tranquillità anche se, almeno per il momento, non sembra essere così.

La sfuriata di Antonella Elia

La scorsa notteAndrea Denver, Sossio Aruta e Antonella Elia stavano organizzando uno scherzo a Licia Nunez e Paolo Ciavarro. Patrick Ray Pugliese, però, li ha fermati prima che potessero mettersi in azione, sostenendo che le due “vittime” soffrissero di tachicardia e che quindi non potessero essere svegliate di soprassalto.

E’ bastata questa affermazione per far innervosire Antonella Elia. Quest’ultima, infatti, ha definito Nunez e Ciavarro patetici. La showgirl non poteva credere al fatto che entrambi, che spesso si sono professati come persone forti, fossero improvvisamente diventate deboli. L’affermazione della Elia ha provocato la piccata reazione dei social che si sono schierati in maggioranza dalla parte di Paolo e Licia.