“Hai un grande difetto…”: Justine Mattera, il corpetto trasparente mostra le sue grazie, poi la critica [FOTO]

Justine Mattera e le iniziative social durante la quarantena

Anche se è costretta a rimanere a casa per l’emergenza Covid-19, Justine Mattera ha deciso di viaggiare con la mente. Infatti negli ultimi giorni la soubrette italo-americana ha postato degli scatti su Instagram che la ritraggono in luoghi all’aperto. Ovviamente sono degli shooting fotografici realizzati un po’ di tempo fa e che ancora li aveva tenuti nascosti a tutti coloro che la seguono sul social network.

Ovviamente la 49enne non si è risparmiata nemmeno nel pubblicare delle immagini che la ritraggono con pochissimi vestiti addosso scatenando anche delle polemiche. Nelle ultime ore, ad esempio, un utente in particolare le ha fatto notare d avere un grande difetto. Di cosa si tratta?

La soubrette americana e il nuovo scatto osé su IG

Nella giornata di domenica Justine Mattera ha postato un nuovo scatto sul suo account IG, seguito da circa 400 mila follower, mostrandosi in una posa sexy su una poltrona. La soubrette americana indossa un completino intimo nero e soprattutto trasparente che mostra più del dovuto. Inoltre la 48 alza la gamba destra con le braccia mentre il suo sguardo sembra essere perso.

A cosa sta pensando? A dirlo è la stessa ex moglie di Paolo Limiti che nella didascalia ha scritto: “Possiamo ancora sognare, vero?”. La sua iniziativa è piaciuta moltissimo al popolo del web anche se un’internauta le ha fatto presente di avere sempre la stessa espressione in tutte le foto che posta su Instagram. Naturalmente la Mattera ha espresso il suo pensiero che è in totale disaccordo con quello del fan. (Continua dopo il post)

La quarantena di Justine Mattera e i suoi familiari

Nel frattempo Justine Mattera e la sua famiglia sta rispettando alla lettera la normativa del Governo per il Covid-19. Infatti la soubrette americana ha invitato al suo vasto pubblico social di rimanere ognuno nella propria abitazione affinché l’emergenza rientri il più presto possibile.

Quindi l’ex moglie di Paolo Limiti trascorre le giornate leggendo, magari guardando un bel film e ovviamente giocando o facendo i compiti con i suoi adorati figli.