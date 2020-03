“Sei illegale…”: Belen Rodriguez senza reggiseno, regalo da quarantena per Stefano De Martino [FOTO]

Belen Rodriguez e la quarantena in famiglia

Belen Rodriguez è particolarmente preoccupata per quello che sta accadendo in Italia per il Covid-19. La soubrette argentina sta rispettando alla lettera le regole che il Governo sta dando a tutti i cittadini rimanendo a casa. Quindi, per passare il tempo e far compagnia al suo vasto pubblico social, la conduttrice di Tu si que vales realizza delle dirette o Storie su Instagram dove parla con loro, oppure fa delle lezioni di fitness, cucina e di make up.

Tuttavia la moglie di Stafno De Martino ha nostalgia delle sue uscite, ma visto l’impossibilità del momento, lo sta facendo con la mente. Infatti di recente ha postato uno scatto realizzato in una meravigliosa località dei Paesi caldi.

La soubrette argentina posta una foto in toplees su IG

Come accennato prima, di recente Belen Rodriguez ha condiviso sul suo account Instagram, seguito da nove milioni di follower, uno scatto con l’effetto in bianco e nero che ha di certo colorato la giornata di tutti coloro che la seguono sui social network. La showgirl argentina appare in bikini mentre si trova in un vero e proprio paradiso terrestre. La donna è sdraiata a pancia in giù sul bagnasciuga.

Ovviamente, come gli stessi fan hanno sottolineato, il suo corpo è perfetto, coperto di sabbia, è sfiorato dalle onde del mare. La parte bassa del costume, talmente è striminzita che mette in evidenza il suo lato B sodo e perfetto. Chi ha scattato questa immagine? In molti sono convinti che il fortunato autore sia Stefano De Martino. (Continua dopo il post)

View this post on Instagram 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Mar 22, 2020 at 12:10pm PDT

Belen Rodriguez e Stefano De Martino costretti a rinunciare i loro show

E a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, anche gli impegni professionali di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono saltati. Infatti a fine marzo doveva prendere al via la nuova edizione di Made in Sud che vedeva coinvolto il ballerino napoletano e Fatima Trotta.

Purtroppo questo non avverrà ma la Rai ha deciso di trasmettere le repliche dell’ultima stagione di Stasera Tutto è Possibile. Stessa sorte alla soubrette argentina che ha dovuto rinunciare alle registrazioni di Colorado, previsto ad aprile in prima serata su Italia 1.