Eros Ramazzotti, scacco matto a Carlo Conti: la nuova fidanza è una ex del conduttore toscano [FOTO]

Eros Ramazzotti ha un nuovo amore

Ebbene sì, le voci circolate nelle ultime settimane su una possibile nuova storia d’amore di Eros Ramazzotti erano veritiere. Il noto cantante romano, dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli ha iniziato una relazione sentimentale con una ex di Carlo Conti. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Roberta Morise, ex Professoressa de L’Eredità e attuale co-conduttrice de I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli. Quindi, se la madre dei suoi due figli si è recentemente lasciata con l’imprenditore piemontese Charley Vezza, il cuore dell’ex di Michelle Hunziker è tornato a battere per un’altra donna.

Eros Ramazzotti e Roberta Morise stanno assieme

A rendere ufficiale questa nuova relazione sentimentale ci ha pensato il magazine Oggi. Infatti sulla rivista diretta da Umberto Brindani si legge che Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata ed è Roberta Morise. “Il nome della fortunata lo svela Oggi in esclusiva, dopo i gossip degli ultimi giorni seguiti alla fine dell’amore tra la sua ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza”.

Al momento, però, sia il cantautore romano che l’ex compagna di Carlo Conti, entrambi gelosi della propria vita privata, non hanno commentato la notizia di gossip che ha fatto il giro del web. C’è da dire che la scorsa settimana era stato Dagospia a sganciare una bomba sul padre di Aurora insinuando che quest’ultimo aveva una storia con una conduttrice Rai molto più giovane di lui. Ne sapremo qualcosa in più nel nuovo numero di Oggi che presto sarà in tutte le edicole del nostro Paese.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: il motivo della separazione

Come accennato prima, Marica Pellegrinelli si sarebbe lasciata in questi giorni con il noto imprenditore Charley Vezza. I due avevano intrapreso una relazione sentimentale da pochi mesi, ovvero dopo che la modella si era separata da Eros Ramazzotti con cui è stata sposata per dieci anni. A lanciare lo scoop era stata Chi, la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini.

Stando a quanto riportato dal magazine, Marica è una madre attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Mentre Charley gira il mondo con i suoi progetti tra moda e design. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri.