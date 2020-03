GF VIP, Antonella Elia racconta la gaffe più assurda della sua carriera: “Un disastro” (VIDEO)

In queste ore, Antonella Elia si è raccontata ai coinquilini del GF VIP ed ha parlato della sua carriera, in particolar modo si è soffermata sulla gaffe più assurda da quando svolge questa professione.

Nel suo racconto, la showgirl non ha potuto fare a meno di menzionare Corrado, il quale ha rappresentato un punto fondamentale nella sua vita professionale. Sossio Aruta e Paola Di Benedetto sono rimasti estasiati dalle parole della protagonista.

L’esilarante gaffe di Antonella Elia

Antonella Elia è, sicuramente, tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del GF VIP, nelle ultime ore, infatti, ha tenuto alto il morale dei coinquilini raccontando alcune gaffe divertenti legate alla sua carriera. Molti anni fa, la donna partecipò a due edizioni de La Corrida insieme al grande Corrado. A seguito di tali apparizioni, però, le persone continuarono a non riconoscerla per strada.

La strada verso il successo, dunque, è stata davvero molto tortuosa. Prima di raggiungere un certo grado di notorietà, infatti, ha dovuto fare i conti con numerosi imprevisti. Una volta, ad esempio, portò in scena La Bella e la Bestia a teatro. Tale rappresentazione, però, fu un vero disastro sotto tutti gli aspetti. Con molta onestà, la concorrente ha detto che le furono assegnate 10 canzoni da cantare, ma lei non era affatto all’altezza della situazione, sta di fatto che stonò come una campana.

Paola e Sossio estasiati dal racconto

Questa, però, non è l’unica gaffe che si verificò in quell’occasione per Antonella Elia. Mentre era sul palco, infatti, la scenografia le cadde addosso suscitando nel pubblico delle fragorose risate. Il sipario, quindi, si chiuse e tutti gli attori furono chiamati dietro le quinte per ridimensionare la situazione. In tale frangente, però, il suo microfono continuò a rimanere aperto, pertanto, tutti sentirono quello che diceva.

Insomma, una rappresentazione davvero indimenticabile per la showgirl. Sossio e Paola, che erano seduti con lei sul divano, sono rimasti entusiasti di questo racconto. I due protagonisti non sono riusciti a trattenere le risate e alcuni commenti sarcastici. In particolare la Di Benedetto ha puntualizzato che quello spettacolo sicuramente ha lasciato un segno nella vita della vip. (Clicca qui per il video)