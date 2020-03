Lorella Cuccarini e Alberto Matano in grosse difficiltà a La vita in diretta: “Ci hanno fatto…”

Lo scherzo a Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Da una settimana esatta Lorella Cuccarini e Alberto Matano conducono una versione large de La vita in diretta. Infatti, a causa della sospensione momentanea di Vieni da me di Caterina Balivo i vertici della Rai gli hanno affidato la fascia rimasta vacante. Visto quello che sta accadendo nel nostro Paese, gran parte della scaletta del format è concentrato sull’emergenza Covid-19. Quindi il programma prende il via alle 14 subito dopo il TG1 per proseguire fino alle 18:45.

Ricordiamo che c’è una pausa dovuta alla messa in da dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore 4. Qualche giorno fa i due padroni di casa si sono fatti trovare al centro dello studio 3 di via Teulada a Roma salutando tutti i telespettatori. A quel punto la soubrette romana ha detto: “Eravamo qui ad aspettare che partisse la sigla, ma non partiva”. Il collega col sorriso tra le labbra ha asserito che forse gli hanno fatto uno scherzo.

La vita in diretta e le ospitate via Skype con Conti, Pieraccioni e Panariello

Dopo il piccolo siparietto iniziale, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno proseguito con la puntata de La vita in diretta. Impossibilitati di ricevere degli ospiti in studio, i due professionisti si sono collegati con delle chiamate via Skype con alcuni nomi illustri della televisione italiana. Ad esempio hanno parlato con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Quest’ultimi sono reduci dallo spettacolo trasmesso un paio di settimane fa su Rai Uno il quale ha ottenuto un grandissimo successo. Al momento i tre sono ognuno nelle proprie abitazioni e il professionista Rai ha dovuto pure rinunciare a La Corrida, lo show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

Carlo Conti e l’intervento a La vita in diretta

La scorsa settimana a La vita in diretta è intervenuto anche Carlo Verdone. Quest’ultimo era in procinto di uscire in tutte le sale cinematografiche con il suo nuovo film, ma purtroppo l’emergenza Coronavirus ha bloccato tutto.

Parlando via Skype dal salotto di casa sua il noto attore romano rivolgendosi a Lorella Cuccarini ha detto: “Sarebbe dovuto essere qui con noi in studio proprio pochi giorni prima che venissero presi i provvedimenti contro la diffusione del Covid-19, per presentare il suo nuovo film in uscita”. Nel frattempo continuano gli ascolti al top dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno.