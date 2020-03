Gigi D’Alessio fa uno sgarro ad Anna Tatangelo: il loro figlio Andrea in quarantena con lui

Gigi D’Alessio interviene a Domenica In

Tra i vari ospiti intervenuti via Skype nella nuova puntata di Domenica In c’era anche Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano ha dato il suo punto di vista su quello che sta accadendo nel nostro Paese per l’emergenza Coronavirus. Inoltre ha parlato a lungo del suo rapporto con i quattro figli non menzionando mai Anna Tatangelo.

Ricordiamo che i due si sono lasciati e ad annunciarlo sono stati loro stessi con un messaggio sui rispettivi account Instagram. Una storia d’amore durata un decina d’anni di cui è nato Andrea.

Gigi D’Alessio: il figlio Andrea vive con lui

Attraverso una chiamata Skype Gigi D’Alessio è intervenuto a Domenica In confidando a Mara Venier e a tutto il pubblico di Rai Uno di come sta trascorrendo le giornate in questo periodo di quarantena. Il cantautore partenopeo ha quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca, nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato.

E circa dieci anni fa è venuto al mondo Andrea, nato dalla relazione sentimentale con Anna Tatangelo. Stranamente il ragazzino è rimasto a casa del padre, lasciando da sola colei che l’ha messa al mondo. Come mai questa strana scelta?

Nessun riferimento alla sua ex Anna Tatangelo

Nel corso della lunga chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, Gigi D’Alessio non ha mai menzionato la sua ex compagna Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano ha rivelato che sta passando moltissimo tempo con i suoi quattro figli. “Abbiamo la fortuna di avere la casa col giardino e siamo dei privilegiati la musica ci fa fare tanto, ci aiuta a superare le giornate, i miei figli hanno fatto una torta con sopra tutta l’Italia”, ha affermato il professionista che mesi fa ha condotto 20 anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada.

Quindi D’Alessio non ha mai fatto nessun riferimento alla cantante di Sora, che sta trascorrendo questi giorni d’emergenza per il Covid-19 in un’altra abitazione. Quindi la frusinate non si trova ad Amorilandia, la meravigliosa villa alle porte della Capitale in cui abitava fino a qualche mese fa.