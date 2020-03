Melissa Satta si mostra senza rispetto sui social in piena emergenza Coronavirus (FOTO)

Melissa Satta fa arrabbiare il popolo del web: la sua foto alla ricerca del prossimo viaggio scatena il popolo della rete

Melissa Satta in questa emergenza Coronavirus si mostra senza rispetto e viene subito attaccata sui social network. Non è certo il momento di scherzare oppure di cercare di fare le super girl. Ecco perché, in queste ore, si è deciso di agire nei confronti di tanti vip e persone che non rispondono alle direttive del Governo.

Infatti. in una sua fotografia, la showgirl si è mostrata senza rispetto perché ha messo una fotografia che ha fatto molto arrabbiare le persone. In un momento così delicato per l’Italia a causa del Coronavirus, la signora Boateng si trova Istanbul ed è stata subito contestata dal popolo del web.

Infatti, in una fotografia, giorni fa, si era fatta vedere mentre si trova in giro e mentre prende il sole, in Turchia nella città. Insomma, un modo per far capire che lei come se fosse al di sopra di questa malattie, questo chiaramente non ha fatto piacere alle persone.

Melissa Satta e l’indignazione del web

Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, Melissa Satta sta facendo una brutta figura. Qualche giorno fa, già aveva fatto una fotografia in giro e subito era scattata l’ira da parte delle persone. Adesso la signora Boateng sta cercata di tornare sui suoi passi. Ci aveva provato quando si era difesa, portando un messaggio in cui diceva di voler stare vicino alla sua famiglia.

Però questa volta ha davvero esagerato. Infatti, la donna, moglie di Kevin Prince Boateng si è scordata di togliere le riviste sulle crociere. La donna ha messo una foto del prossimo viaggio che farà. Una cosa che chiaramente le persone in questo momento non voglio neanche sentirle nominare.

La linea del web contro la showgirl

La linea del web contro Melissa Satta si è fatta sentire. Infatti, subito dopo la fotografia che ha postato con tanto di descrizione, subito sono arrivati numerosi commenti negativi. In questo periodo certo poteva evitare di farsi fotografare con le riviste delle crociere.

Inoltre, per stare bene e tranquille, le persone hanno bisogno di rassicurazioni e tutti quelli provenienti dal mondo dello spettacolo stanno cercando di stare vicino agli altri mentre invece, lei non si sta comportando di certo bene. Insomma, in queste ore prima di postare determinati contenuti sarebbe opportuno mettere in campo piuttosto un po’ di delicatezza, invece che cercare di fare notizia a tutti i costi.