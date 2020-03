Il Segreto trame spagnole: Rosa e Adolfo si sposano

Arrivano le ultime anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto. Rosa, nonostante la sua malattia mentale avanzi, andrà all’altare per sposare Adolfo. Manuela teme che la sorella possa avere una crisi nervosa, ma verrà tranquillizzata da Ignacio, fiducioso nel fatto che tutto sarà perfetto.

Il Segreto anticipazioni: il matrimonio di Rosa

Nelle puntate spagnole della soap, Rosa entrerà in chiesa accompagnata da suo padre. Adolfo, dopo un momento di incertezza, pronuncerà le promesse nuziali. Stando alle anticipazioni spagnole della soap Il Segreto, Francisca si recherà da Isabel per consegnarle il regalo di nozze destinato a Rosa ed Adolfo. La nobildonna coglierà l’occasione per invitare Francisca a trasferirsi di nuovo nella sua tenuta, ma riceverà una risposta negativa. La Montenegro è certa che nella tranquillità della sua nuova casa potrà prendersi cura di suo marito.

Nel frattempo, Matias parlerà a Marcela delle intenzioni di Alicia di diventare sindaco di Puente Viejo, finendo per farla ingelosire di nuovo. Come svelano gli spoiler de Il Segreto, Marta non potrà nascondere il suo dolore per aver perso per sempre Adolfo. Ramon invece non avrà alcuna intenzione di tornare a Bilbao.

Non sembreranno migliorare le condizioni di salute di Raimundo, che riceverà la visita di Matias e sua figlia Camelia. Francisca dirà al giovane Castaneda che suo nonno versa ormai in uno stato vegetativo, ma di non aver perso le speranze. Prometterà quindi a Matias che farà tutto il possibile per salvarlo.

Raimundo viene visitato da un altro medico

Nelle nuove puntate de Il Segreto, Francisca riceverà la visita inaspettata di Emilia Ulloa, sua nuora, che tornerà al paesino per darle una mano a curare Raimundo. La Montenegro cercherà di mettere da parte il suo astio e accetterà di collaborare con Emilia per dare una chance al povero Raimundo.

La Ulloa sarà entusiasta di vedere suo padre, ma si preoccuperà del suo stato. La Montenegro le spiegherà che, almeno per ora, non c’è speranza di guarigione. Nel frattempo, Francisca si metterà in contatto con un altro specialista in grado di offrire a Raimundo un nuovo trattamento. Il rischio è alto, ma la matrona deciderà di provare ugualmente.

Infine, come rendono noto le nuove anticipazioni della soap opera Il Segreto, Maqueda riceverà una strana ed inquietante proposta telefonica: in cambio di un’azione efferata, potrà ricevere una grossa somma di denaro. Isabel continuerà a pensare al matrimonio di suo figlio, sicura che sarà un totale fallimento, mentre Rosa proverà a tenere a bada la sua malattia mentale, ma senza successo. Avrà ragione la Marchesa a preoccuparsi? Non resta che aspettare le prossime puntate della telenovela per sapere tutti i settagli.