Barbara Palombelli denuncia tutti dopo le frasi discriminatorie: “La libertà di opinione è sacra”

Barbara Palombelli ha deciso di non rimanere in silenzio dinanzi le accuse ricevute in questi giorni ed ha informato i suoi fan di aver sporto una denuncia. La giornalista è finita al centro di una bufera per aver pronunciato delle frasi “razziste” conto il sud.

Nel caso specifico, ha lasciato intendere che al nord ci sono molti più contagi che al sud perché la popolazione è molto più ligia e incline ad andare a lavorare. Inutile dire che simili affermazioni hanno generato il caso.

Le frasi discusse di Barbara Palombelli

La polemica su Barbara Palombelli non si è affatto placata, sta di fatto che la donna è stata costretta a ricorrere ad una denuncia. Dopo le frasi interpretate in palese opposizione e ostilità del popolo meridionale, la giornalista è stata inondata di critiche e insulti. Molte pagine di gossip hanno condiviso il video in questione sui social facendo scatenare i follower. A Stasera Italia, infatti, si stava dibattendo dei numeri di contagi e morti vertiginosi registrati a Bergamo.

A quel punto, la protagonista, in collegamento con il Sindaco della città, Giorgio Gori, gli ha chiesto di dare una sua interpretazione della situazione. Secondo il punto di vista della conduttrice, il motivo potrebbe risiedere nel fatto che i bergamaschi sono molto più inclini all’andare al lavoro anche se hanno la febbre. Questo, quindi, in una situazione così particolare, potrebbe aver acuito i contagi.

La denuncia della giornalista

Queste frasi hanno indignato la popolazione, che si è scagliata contro Barbara Palombelli, la quale ha sporto denuncia alla polizia postale. Attraverso un post su Facebook, la donna ha fatto sapere che tutti coloro i quali l’hanno insultata, infangata e minacciata sul web dovranno rispondere nelle sedi opportune. I suoi avvocati, infatti, sono già all’opera per risolvere la questione in modo definitivo.

La Palombelli ha chiarito che la libertà di opinione è una cosa assolutamente necessaria e fondamentale. Per questo motivo, travisare così tanto le parole di qualcuno e sfruttarle a proprio favore è una cosa completamente sbagliata e imperdonabile. Insomma, questo chiarimento sarà riuscito a porre fine alle critiche?