Una Vita puntate e trame spagnole: Marcia bacia Santiago

Nuove emozionanti anticipazioni arrivano dalla soap opera Una Vita. Dopo una lunga riflessione, Susana deciderà di credere alle buone intenzioni di Armando e si trasferirà a casa sua. La coppia sarà la più chiacchierata del quartiere. Intanto, Marcia sarà costretta a cedere alle pressioni di Santiago, certa che l’uomo possa farle del male.

Una Vita spoiler: Genoveva verso Felipe

Nei nuovi episodi spagnoli della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, Marcia verrà continuamente pressata da Santiago, deciso a tornare con lei. La brasiliana, per tenerlo a bada, sarà costretta e baciarlo. Genoveva approfitterà della situazione avvicinandosi a Felipe, distrutto dopo aver scoperto che Marcia è già sposata.

Casilda e Fabiana faranno riflettere Marcia, consigliandole di arrendersi a Santiago e dimenticare Felipe. Stando alle anticipazioni di Una Vita, la domestica accetterà le raccomandazioni delle colleghe e così invierà un biglietto all’Alvarez Hermoso nel quale gli comunicherà di voler interrompere definitivamente il loro rapporto.

Successivamente Armando, dopo aver ricevuto un misterioso telegramma, inizierà a tenere a distanza Susana, che non ne capirà il motivo. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, il Domínguez prenderà la decisione di rivolgersi ad un avvocato per denunciare Alfonso, reo di aver diffamato sua figlia.

Colpo di scena invece per Marcia che, dopo aver passato la notte con Santiago, noterà una strana cicatrice sul corpo dell’uomo. La brasiliana comincerà a sospettare della sua reale identità. Genoveva invece offrirà un assegno a Santiago affinché non lasci il quartierino, così da avere campo libero con Felipe.

Armando deve dare una notizia importante a Susana

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Emilio esorterà il Domínguez a portare avanti la denuncia, così da rovinare la reputazione del produttore cinematografico e di sua moglie. Susana continuerà a soffrire per lo strano comportamento di Armando, ma finalmente verrà a sapere cosa lo tormenta.

Nel frattempo, Santiago si fingerà accondiscendente per guadagnarsi la fiducia di Marcia, sempre più distante da Felipe. Genoveva invece andrà su tutte le furie dopo che Ursula le avrà mostrato una foto di Mateo, il figlio di Lucia e Telmo.

Continuando con gli spoiler di Una Vita, Santiago cercherà di tranquillizzare Marcia sulla sua identità, dicendole che è stata la prigione a farlo cambiare. Intanto, Armando dirà a Susana di essere stato contattato personalmente dal re Alfonso XIII, in quanto ha bisogno di lui per una missione internazionale.

Susana ne rimarrà sconvolta e vorrà prendersi del tempo per riflettere. Ursula perderà le staffe di fronte ad Agustina quando vedrà nella stanza l’ennesima fotografia di Telmo e Mateo. Infine, Genoveva avrà un altro incontro con Santiago: per il bene di entrambi, è necessario che rimanga nel quartierino per sempre.