Lutto per Miguel Bosé, il suo annuncio su Instagram

Lutto per Miguel Bosé. Il cantante, 63 anni, negli ultimi anni è stato giudice ad Amici dopodichè è apparso di rado in tv. Il momento di maggior successo per lui è stato nel periodo che va tra la fine degli anni 70′ e gli anni 80′. Tanti brani di grande consenso come Super Superman, l’inno ai giochi olimpici Olympic Games con il quale vinse il Festivalbar del 1980 ed il più “recente” Se Tu Non Torni, che gli permise la vittoria della suddetta kermesse nel 1994.

Miguel Bosè è stato anche un ballerino ed un attore. Infatti, è stato nel cast di tanti film come Gli Eroi, La Orca, Suspiria e Libertarias. Miguel Bosè è figlio di Lucia Bosè, nota attrice italiana e del torero spagnolo Luis Miguel Dominguin.

La carriera musicale e da conduttore

Miguel Bosé è stato un simbolo di una generazione per tutti gli anni 80′. Brani come Super Superman, Olympic Games e You Can’t Stay the Night, hanno avuto un grandissimo successo. Miguel è stato anche conduttore di programmi tv. Ha condotto nel 1988 il Festival di Sanremo assieme a Gabriella Carlucci e che è stato vinto da Massimo Ranieri con Perdere L’Amore. Negli ultimi anni, Miguel Bosé è stato coach ad Amici 2013 e 2014 della squadra blu. Purtroppo, Miguel Bosé nelle ultime ore ha subito un grave lutto familiare.

È morta Lucia Bosé, il messaggio del figlio

Lutto per Miguel Bosé. La madre, Lucia Bosé, è morta poche ore fa a causa del Coronavirus. L’attrice e vincitrice di Miss Italia 1947, aveva 89 anni ed era ricoverata a Segovia, in Spagna. Lucia Bosé era solo una commessa, prima di essere notata dal regista Luchino Visconti.

Da lì in poi, una carriera di grandissimo successo. Vincitrice di Miss Italia 1947, in cui tra l’altro parteciparono altre ragazze che divennero famose come Gianna Maria Canale, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano ed Eleonora Rossi Drago, Lucia Bosé era considerata una delle maggiorate del cinema italiano.

Nel 1955, sposò il torero Luis Miguel Dominguin da cui ebbe tre figli: Miguel, Lucia e Paola. Mara Venier, intervistata telefonicamente a La Vita in Diretta, in merito alla morte di Bosé ha detto: “Non so che dire, speriamo che questo momento (riferito al Coronavirus n.d.s.) finisca presto”.

L’ultima apparizione di Lucia Bosé, in tv, risale proprio a Domenica in in una puntata di ottobre 2019. Ad annunciare il decesso è stato il figlio Miguel, che su Instagram ha detto: “Cari amici vi informo che mia madre Lucia Bosè è appena morta. Riposa già in posti migliori”.