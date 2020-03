Michelle Hunziker preoccupata “Non vedo la mia mamma da..” (Foto)

Questo è un periodo molto particolare per tutte le famiglie. Sono tantissimi i figli che sono distanti dai genitori così come le persone che stanno trascorrendo la quarantena in totale solitudine. Anche per Michelle Hunziker questo periodo si è tradotto nell’impossibilità di vedere la sua adorata mamma.

Ed è proprio su Instagram, in queste ultime ore, che la showgirl svizzera ha espresso la sua ansia e la sua preoccupazione. Non vede la mamma da oltre 20 giorni e questo sembra farle davvero molto male. Ecco cos’ha scritto.

Michelle Hunziker, in quarantena senza la mamma

Michelle Hunziker sta trascorrendo questo periodo di quarantena insieme alla propria famiglia, col marito e con i figli. A mancarle, però, è in particolare la sua mamma che, a causa delle restrizioni imposte, ormai, a livello mondiale, non vede da tantissimi giorni.

Nonostante la quarantena trascorra serenamente insieme a tutta la famiglia, la Hunziker non ha potuto fare altro che raccontare tutta la sua preoccupazione alle migliaia di followers che la seguono sui social e a fare una raccomandazione importante: stare vicini (da lontano) a chi è solo. Ricordiamo che pochi giorni fa la Hunziker aveva pubblicato un post per coloro che stanno morendo da soli per il Coronavirus.

La preoccupazione per la mamma

Michelle Hunziker ha postato su Instagram una foto che la ritrae, da piccola, con la sua mamma. A corredo della foto un testo emozionante che lascia trasparire tutta la sua preoccupazione di una figlia per la propria mamma e tutta la voglia di rivederla presto. (Continua dopo il post)

“Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni”, scrive la conduttrice. Poi aggiunge “Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei”. Aperte le porte del cuore e delle emozioni scrive “Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni”. (Continua dopo il post)

Un’attenzione speciale, poi, andrebbe rivolto a tutti i parenti e gli amici che sono soli anche solo con una telefonata. Un pensiero importante quello della Hunziker per un periodo che, si spera, ci lasceremo presto alle spalle.