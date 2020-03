Amici 19, Nicolai sorprende: torna con gli altri in casetta e li conforta nei momenti difficili

Nicolai ha mostrato un altro lato del suo carattere, ha confortato i suoi compagni di viaggio in momenti di difficoltà. Ecco che cosa è successo nella casetta dopo la parta puntata del serale

Amici 19: Nicolai sorprende, rientra in casetta e consola gli altri

Nicolai è il bersaglio principale dei social da quando è entrato nella scuola di Amici 19. Il ballerino ucraino è entrato senza nessuna spiegazione a ridosso del Serale, ha preso subito la maglia verde e continua ad andare avanti nelle puntate senza difficoltà.

Il pubblico, però, si è scagliato pesantemente contro di lui e la produzione del talent perché dall’inizio ha dei comportamenti molto irrispettosi e nessuno lo richiama. Inoltre, non ha mai lavorato con i professori, viene difeso in continuazione e non viene mai sottoposto al giudizio del televoto.

Tuttavia, dalla quarta puntata del Serale c’è stato un grande cambiamento in lui. In puntata, ad esempio, non ha detto che era il miglior ballerino e si meritava di andare avanti, come al solito. Anzi, quando ha preso la maglia di semifinalista voleva darla a qualcun altro, uno fra Jacopo, Giulia e Gaia.

Anche quando i ragazzi sono rientrati in casetta, Nicolai, che aveva chiesto di vivere da solo, è rimasto con gli altri a parlare. Non solo, ma ha consolato due ragazzi in un momento di difficoltà.

Nicolai conforta Giulia

Per prima cosa ha ascoltato Giulia in un momento di sconforto. La cantante è scoppiata a piangere dicendo che aveva molta paura. Dall’andamento della puntata ha capito che lei non arriverà in finale. Nicolai l’ha ascoltata e poi le ha spiegato che deve stare tranquilla perché ogni puntata è diversa e come sono andate le cose nella quarta non significa nulla. Il ballerino ha usato una dolcezza che ha stupito davvero molto i telespettatori del daytime. Ma non è finita qui.

Nicolai si complimenta con Jacopo: ‘Sei un esempio’

Un altro episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta è stato il saluto del ballerino a Jacopo. Quest’ultimo è passato nella casetta, dopo la puntata, per prendere le sue cose e andare via dopo l’eliminazione. Jacopo si è rivolto a lui per salutarlo, ma Nicolai l’ha interrotto dicendogli che aveva qualcosa da dirgli.

Secondo il ballerino Jacopo “è un grande”, “un vero esempio” per tutti i ragazzi, per l’amore che ha, per il rapporto con le donne. Inoltre, gli ha promesso che, dopo aver parlato tanto di calcio, appena si potrà andranno a giocare insieme. Che cosa ne pensate di questo lato inedito di Nicolai?