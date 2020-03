“I miei due figli si vergognano…”: Ambra Angiolini vuota il sacco, il rapporto con Leonardo e Jolanda

Gli appelli social di Ambra Angiolini per gli ospedali del bresciano

Ambra Angiolini nonostante si sia separata da Francesco Renga da diverso tempo ha comunque deciso di rimanere a vivere nel bresciano. E proprio in questo territorio che sono presenti gran parte dei contagiati di Coronavirus e purtroppo anche le vittime. Per questo motivo la nota attrice che è felicemente fidanzata con Massimiliano Allegri ha deciso di fare alcune appelli sui social network.

L’ex ragazzina di Non è la Rai, infatti, sta raccogliendo dei fondi per comprare dei respiratori e altri macchinari da distribuire agli ospedali della zona. Nel frattempo la Angiolini sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione in compagni dei suoi due figli Leonardo e Jolanda, nati appunti dal matrimonio avuto con Renga.

Leonardo e Jolanda Renga si vergognano che i genitori li accompagnano a scuola

E a proposito di Leonardo e Jolanda Renga quest’ultimi che ormai sono adolescenti non sopportano che i propri genitori li accompagnano a scuola. Infatti, in un’intervista è emerso che i due ragazzini si vergognano che il padre e la madre li portano sino all’ingresso dell’istituto con le proprie automobili.

Un atteggiamento consono ai giovanotti di quell’età ce non vogliono apparire mammoni agli occhi degli amici e compagni di classe. E a proposito della primogenita, qualche giorno fa attraverso un post, ma anche durante le dirette Instagram, i follower dell’attrice hanno notato una incredibile somiglianza con la madre.

Il rapporto di Francesco Renga e Ambra Angiolini con i loro due figli Leonardo e Jolanda

Nonostante sia Francesco Renga che Ambra Angiolini si siano separati e hanno due nuovi partner al loro fianco, entrambi hanno la stessa priorità. Prima di ogni cosa, anche dell’amore stesso, vengono i loro due figli Leonardo e Jolanda.

A dimostrarlo è stato lo stesso cantante quando era molto preoccupato per il piccolo incidente avuto dal secondogenito. Un po’ di anni fa lo stesso cantautore bresciano, in un’intervista fatta a Verissimo, si era descritto come padre amorevole e presente.