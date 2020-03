Adriana Volpe manda un messaggio agli ex coinquilini del GF VIP: “La vita può allontanarci” (VIDEO)

Adriana Volpe è stata costretta ad abbandonare il GF VIP a causa di un grave lutto, dopo giorni, però, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli ex coinquilini. La conduttrice ha lasciato il reality show lo scorso 19 marzo, poco prima della morte del suocero Ernesto Parli.

La protagonista ha frettolosamente salutato tutti i compagni d’avventura e poi ha chiarito di essere costretta ad andar via. Tutti le hanno fatto sentire il loro affetto e la vicinanza, sia dall’interno sia dall’esterno della casa.

Il messaggio di Adriana Volpe

Dopo le numerose frasi di cordoglio da parte dei concorrenti del GF VIP, è stata Adriana Volpe a voler mandare un messaggio a tutti i partecipanti del reality. La donna ha deciso di adoperare il suo profilo Instsagram per palesare tutto l’affetto che nutre nei confronti di ognuno di loro. Il post in questione contiene un video inerente tutti i momenti più salienti vissuti dalla donna in casa.

Tra questi, ovviamente, non mancano anche quelli riguardanti gli ultimi istanti trascorsi nel programma. Tra le varie clip sono presenti gli abbracci, le lacrime e le frasi di affetto dei presenti. Per tale ragione, la Volpe ci ha tenuto a ringraziare tutti. Nonostante la vita spesso possa allontanare le persone, l’amore sarà sempre in grado di riavvicinarle. (Continua dopo il video)

La vicinanza dei fan

Con il suo messaggio, Adriana Volpe ha voluto fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che le sono stati vicino in questo momento così delicato. Sicuramente, durante la diretta di mercoledì sera Alfonso Signorini metterà al corrente i vari VIP di questa splendida manifestazione di affetto da parte della donna.

Intanto, al di sotto del post in questione i fan si sono sbizzarriti con commenti e manifestazioni di vicinanza per Adriana e per tutta la sua famiglia. Altri hanno voluto spendere parole per elogiare le infinite qualità della protagonista definendola come la vera vincitrice di questa assurda edizione del reality show. In effetti, la sua mancanza si sente parecchio in casa. Molti concorrenti hanno palesato addirittura la volontà di andare via, come ad esempio Andrea Denver.