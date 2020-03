Grande Fratello Vip, la tenera dedica di Adriana Volpe:”La vita può allontanarci…” (Video)

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice si è messa in gioco con tutta la sua simpatia, la sua bellezza e il suo carattere, mostrando tutte le sfumature della sua personalità.

Purtroppo ha dovuto lasciare in anticipo l’avventura nel reality di Canale 5. Il suocero ha contratto il coronavirus che non gli ha lasciato scampo. La concorrente, quando la situazione si è aggravata, avvertita dagli autori è corsa via per stare vicina alla famiglia.

A distanza di qualche giorno da quel tragico evento, Adriana Volpe ha voluto mandare un messaggio ai propri compagni di viaggio. La conduttrice ha fatto una dedica sui social nella quale ha espresso tutta la sua gratitudine. Nonostante qualche litigio, infatti, la Volpe è stata prodiga di sorrisi in questa sua esperienza televisiva che si è conclusa, purtroppo, nel peggiore dei modi.

L’avventura al Grande Fratello Vip di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip con grande entusiasmo, portando sorrisi e buonumore. Con Michele Cucuzza si è divertita molte volte ad intrattenere i compagni di avventura. Ad un certo punto, però, sono nati i primi screzi con Antonella Elia che più volte l’ha attaccata.

Tutto è cambiato quando il Grande Fratello ha pensato bene di scegliere proprio Adriana come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia.

A distanza di una settimana, infatti, è stata la Elia a portare la notizia del finto tradimento da parte del marito che le ha fatto uno scherzo. L’uomo, però, ha voluto comunque sottolineare che dal suo punto di vista il comportamento di Adriana non è stato proprio ineccepibile e che fuori lui sta continuando a lottare per difenderla. La conduttrice, infatti, aveva stretto un legame fortissimo con molti dei ragazzi presenti in casa uno su tutti Andrea Denver.

La dedica di Adriana Volpe

Come detto in precedenza, Adriana Volpe ha dovuto lasciare in fretta e furia la casa del Grande Fratello Vip per la scomparsa del suocero. I suoi compagni di viaggio, ovviamente, si sono detti tristi per la decisione della conduttrice che è sembrata inevitabile.

A distanza di alcuni giorni da quel triste evento, Adriana Volpe è tornata sui social mandando un dolce messaggio ai compagni di viaggio. Ha voluto ringraziare i ragazzi della casa per aver vissuto con lei questa esperienza e anche un momento così difficile. Infine ha citato una frase della meravigliosa canzone di Arisa, La Notte:”La vita può allontanarci, l’amore continuerà”.