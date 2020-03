GF Vip: Adriana Volpe torna sui social dopo il lutto, il messaggio ai concorrenti

Adriana Volpe è tornata sui social dopo il lutto. Ecco il messaggio che ha voluto mandare ai concorrenti del Grande Fratello Vip

GF Vip: Adriana Volpe torna sui social dopo il lutto

Adriana Volpe la settimana scorsa ha lasciato volontariamente il Grande Fratello Vip. La conduttrice all’inizio di marzo aveva ricevuto una brutta notizia. La produzione l’ha messa in contatto con i familiari per problemi personali e poi si è scoperto, purtroppo, che un suo parente era stato contagiato dal Coronavirus.

La produzione cercava di cambiare inquadratura e di censurare le conversazioni quando Adriana o qualcun altro affrontavano l’argomento. Puntata dopo puntata si è capito che il dramma era legato ad un familiare del marito.

Adriana ha provato a resistere, ma ad un aggiornamento da parte della produzione, ha deciso di ritirarsi “per riprendere il suo ruolo di moglie e mamma”. Due giorni dopo ha annunciato che è venuto a mancare il suocero, il padre di suo marito Roberto, proprio per Coronavirus. Dopo qualche giorno di silenzio e i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di molte persone, Adriana è tornata sui social e ha mandato un messaggio breve ma molto intenso ai suoi ex coinquilini.

Il messaggio per i concorrenti del GF Vip

Solamente due giorni fa Adriana aveva scritto un messaggio di gratitudine per tutto l’affetto che stava ricevendo in quei giorni molto difficili. Poche ore fa, invece, la conduttrice ha pubblicato qualcosa per i suoi ex coinquilini. Si tratta di un video che raccoglie alcuni dei suoi momenti all’interno della Casa più spiata d’Italia e un commento con una frase di una famosa canzone: “La vita può allontanarci, l’amore continuerà“. (Continua dopo il post)

Dopo la frase della canzone di Arisa La notte, Adriana ha scritto un GRAZIE ai ragazzi che sono ancora nella Casa e che hanno condiviso con lei un momento difficile. Alfonso Signorini farà recapitare questo messaggio ai concorrenti di Grande Fratello Vip?

La commozione

In Casa, quando Adriana ha annunciato il suo ritiro, in molti sono scoppiati a piangere. Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Andrea Denver hanno pianto per ore. Licia Nunez ha anche ricordato un momento avvenuto poco prima del suo abbandono in cui Adriana ripeteva le frasi della canzone di Arisa per dare coraggio a se stessa e agli altri.