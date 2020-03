Grave lutto per Cristiano Malgioglio, lo straziante addio: ‘Non posso crederci, anche tu…’

View this post on Instagram

Dio mio non posso crederci…. Anche #luciabose ci ha lasciati. Che donna meravigliosa …era di una allegria e di una simpatia unica oltre ad essere una donna bellissima. Molti magari diranno che aveva una bella eta' …….non conta l'Eta' . Adesso spero che sia in Paradiso con i suoi Angeli che lei amava tanto. E oggi ancora una volta si piange .E pensare che l"avevo sentita un mese fa. @miguelbose