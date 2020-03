Maria De Filippi contro Pier Silvio Berlusconi? La presunta vendetta

Nelle ultime settimane gli italiani hanno dovuto adeguarsi a numerosi cambiamenti. Non solo per quanto riguarda la situazione coronavirus ma anche nei palinsesti. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, sia Mediaset che Rai hanno sospeso numerosi programmi. Una decisione in alcuni casi inevitabile ma in altre non proprio.

Infatti, Paolo Bonolis si è detto stupito per la sospensione di Avanti un altro nonostante ci fossero già diverse registrazioni. La gente è costretta a rimanere a casa e ha bisogno di distrazioni e non di notizie ‘pesanti’ tutta la giornata. A quanto pare dalla sua parte si è schierata anche Maria De Filippi che improvvisamente si è vista stoppare la messa in onda di Uomini e Donne.

Maria De Filippi solidale con Paolo Bonolis

Dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di sospendere Avanti un altro, facendo ‘arrabbiare’ Paolo Bonolis pare che anche Maria De Filippi ha voluto schierarsi dalla parte del collega. Una decisione giusta, secondo molti che ha trovato l’appoggio di migliaia di telespettatori, appassionati sia di Uomini e Donne che del game show di Canale 5.

Ma in tutto questo, c’è qualcosa che non torna. Le registrazioni del dating show sarebbero dovute andare avanti fino al 21 marzo e invece si sono fermate il 16. Per quale motivo?

Il rapporto della conduttrice con Pier Silvio Berlusconi

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata proprio Maria De Filippi a far interrompere Uomini e Donne, schierandosi dalla parte di Paolo Bonolis. Ovviamente, per ora non c’è nessuna conferma su questa ipotesi ma se ciò fosse vero, la conduttrice in questo modo ha mandato voluto mandare un forte e chiaro messaggio a Pier Silvio Berlusconi.

Inoltre, bisogna aggiungere che proprio di recente “Queen Mary ” ha dichiarato di avere un bellissimo rapporto con il Presidente Mediaset e che per lui prova una profonda stima. Di sicuro resta per ora la delusione da parte dei fan che improvvisamente si sono visti senza i loro programmi preferiti. E purtroppo c’è da dire anche che non si sa quando tutto tornerà alla normalità.