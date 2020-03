Bianca Guaccero furiosa, l’affondo a Caterina Balivo? “Ora ci copiano…”

Bianca Guaccero e Pronto Detto Fatto su Instagram

Dopo la sospensione momentanea delle versione televisiva per l’emergenza Coronavirus, lunedì pomeriggio alle 14 su Instagram ha preso al via Pronto Detto Fatto. Un appuntamento molto particolare dove i follower hanno avuto modo di divertirsi, distrarsi ma anche emozionarsi.

Infatti, durante la diretta Bianca Guaccero è venuta a conoscenza della morte della madre di Miguel Bosé, con il quale la napoletana in passato ha avuto modo di lavorare insieme. Inoltre la professionista campana ha smosso qualche critica nei confronti di qualche collega che ha deciso di replicare la sua stessa idea.

Frecciatina velenosa a Caterina Balivo?

Ebbene sì, Giampaolo Gambi con il bene stare di Bianca Guaccero si è lamentato del fatto che ultimamente stanno nascendo delle trasmissioni via social. In poche parole ha fatto capire che li hanno copiati. A chi si stava riferimento?

Molti utenti web hanno immediatamente pensato ad un vecchio volto di Detto Fatto, o veto Caterina Balivo. Ricordiamo, infatti, che domenica la napoletana insieme al marito Guido Maria Brera che è un finanziere e scrittore, hanno fatto un annuncio su Instagram.

Visto che i vertici di Viale Mazzini hanno chiuso temporaneamente anche Vieni da me, i coniugi hanno in mente un nuovo format social. In poche parole la Balivo dovrà recensire e parlare di un libro di un autore. Una trasmissione su IG che prenderà il via da lunedì 23 marzo 2020 alle 17. Quindi la frecciata era rivolta a loro due?

Bianca Guaccero emozionata per il dono del fratello Domenico

Ritornando a parlare di Bianca Guaccero, quest’ultima qualche giorno fa si è emozionato moltissimo su Instagram. Il motivo? La padrona di casa di Detto Fatto ha mostrato al suo numeroso pubblico social la sorpresa ricevuta dal fratello Domenico e dalla cognata.

In pratica il consanguineo ha realizzato una clip mentre è intento a suonare la chitarra e la moglie lo accompagna. I due vivono in Finlandia quindi non vedono Bianca da molto tempo. Appena rientrerà l’emergenza sanitaria la prima cosa sarà incontrarsi.