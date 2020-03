Ritorno di fiamma tra Luigi Favoloso ed Elena Morali:”Posso dire alle persone quanto sei bella”

In queste settimane si è parlato molto sui giornali di gossip della vita privata di Elena Morali. La bellissima soubrette, infatti, ha un nuovo flirt con Luigi Favoloso storico e chiacchierato ex di Nina Moric.

I due si stanno vivendo questa conoscenza senza freni e senza filtri. Elena Morali per diverse settimana è stata ospite dei salotti televisivi nei quali si è parlato della fine della sua relazione con il comico Scintilla. Lei lo avrebbe tradito anche se per mesi ha continuato a mentire fin quando non è arrivata la conferma.

Subito dopo si è alzato un gran polverone. Proprio in questo periodo Elena Morali ha iniziato la frequentazione con Luigi Favorolo. Quest’ultimo, contemporaneamente, era stato accusato dall’ex fidanzata di essere un uomo violento. I maligni hanno visto in questa scelta la volontà di scappare via dalla gogna mediatica.

Qualche giorno fa tra la showgirl e l’ex concorrente del Grande Fratello sembrava essere tutto finito. Il messaggio social scritto da Favoloso non lasciava dubbi a troppe interpretazioni. Oggi, invece, con una storia instagram i due hanno fatto sapere al mondo che stanno ancora insieme.

La tribolata vita sentimentale di Elena Morali

Elena Morali si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione, nel 2010, a La Pupa e il secchione con Fulvio De Gennaro. La partecipazione a Colorado oltre alla notorietà le ha regalato anche l’amore. Nel 2017 si fidanza con Gianluca Fubelli, conosciuto come Scintilla, più grande di lei di diciassette anni. I due hanno messo fine alla loro storia all’inizio del 2020 a causa del tradimento di lei.

Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato molto spesso del flirt tra Elena Morali e Daniele Di Lorenzo. Stando quanto raccontato dalla showgirl lei avrebbe avuto un attacco di panico mentre era proprio con quest’ultimo. E’ stato avvertito Scintilla arrivato nei pressi del locale per dare un calmante alla Morali.

Le forze dell’ordine, però, hanno preferito condurre tutti in questura per chiarire i motivi delle urla della showgirl. Quest’ultima ha poi iniziato una frequentazione con Luigi Favoloso che, nonostante sembrasse finita, ha ripreso ancor più vigore nelle ultime ore.

La dedica di Luigi Favoloso ad Elena Morali

Nelle ultime ore sul profilo instagram di Luigi Favoloso è comparsa una storia che ha lasciato pochi dubbi sul fatto che la relazione con Elena Morali stia andando a gonfie vele. Nelle immagini si vedono i due abbracciati sotto le coperte.

L’ex concorrente del Grande Fratello non perde occasione per farle i complimenti. In particolare dice che non ha mai visto una donna bella che come lei al suo risveglio è più bella che quando è truccata. A seguire si vedono coccole e baci che raccontano di una storia che va avanti.