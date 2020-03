Clizia Incorvaia asfaltata sui social: “Gli stai impedendo di avere un futuro” Ecco cosa è successo (VIDEO)

La storia d’amore nata al GF VIP tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha fatto storcere il naso a molti, per tale ragione la donna è stata duramente asfaltata sui social. In queste ore, il figlio di Eleonora Giorgi ha voluto mandare un messaggio alla sua amata dicendole che gli manca tantissimo.

Tale clip è stata pubblicata dal profilo Instagram ufficiale del reality show. Al di sotto di tale post, è intervenuta la diretta interessata, la quale ha confessato di sentire le stesse sensazioni. Molti utenti, però, si sono scagliati contro la protagonista sollevando una questione molto spinosa.

La dedica di Paolo e la risposta di Clizia

In queste ore Clizia Incorvaia è stata letteralmente asfaltata sui social da alcuni haters. Tutto è nato al di sotto del post in cui si vede Paolo Ciavarro palesare la mancanza che sente nello stare lontano dalla donna. L’ex di Sarcina, allora, ha risposto dicendo di sentire il cuore a mille e di provare la stessa identica mancanza. Alcuni utenti, però, l’hanno attaccata reputando farlo ed egoista il suo comportamento.

In particolar modo, la questione che ha generato maggiori dissapori riguarda il fatto che la donna abbia mentito al ragazzo circa la sua vera età. Nel caso specifico, ha dichiarato meno anni di quelli che ha realmente. Secondo molti, il suo atteggiamento reticente potrebbe essere stato il frutto di una strategia elaborata ad hoc per abbindolare il giovane.

L’Incorvaia asfaltata sui social

Una persona in particolare le ha detto che sono troppi gli anni di differenza tra i due, inoltre, lei ha anche una figlia a cui badare, cosa che compromette ancor di più la situazione. Qualcun altro ha addirittura detto che l’ex gieffina stia impedendo a Paolo di farsi una vita. Clizia Incorvaia, dunque, è stata asfaltata sui social, ma non ha esitato a difendersi.

La donna ha chiarito che non spetta agli altri giudicare la loro felicità. Entrambi i protagonisti in questo momento sanno quello che stanno facendo e sono felici così. Anche Ciavarro era consapevole di quello a cui andava in contro, per tale ragione non è stato affatto raggirato.