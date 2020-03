Gf Vip, Patrick Ray Pugliese stuzzica Paola Di Benedetto: “Mi verrebbe voglia di farti certe battute”

Il Grande Fratello Vip sta pian piano volgendo a conclusione. I concorrenti hanno imparato a conoscersi abbastanza bene e tra di loro sono nate amicizie forti come ad esempio quella tra Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto.

La bellissima ex madre natura si è saputa mettere in gioco e riesce a stare allo scherzo. Il veterano della casa, invece, cerca di portare sempre allegria e buonumore. Non che durante il percorso qualche screzio con alcuni coinquilini non sia mancato, ma di certo il suo viaggio è stato segnato dal sorriso.

Proprio su quest’onda che durante la colazione Patrick Ray Pugliese ha stuzzicato la fidanzata di Federico Rossi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha notato un particolare mentre la bella Paola beveva il latte che di certo ricorderà. L’ex madre natura, come sempre, ha preso la battuta con intelligenza e con un sorriso.

Il percorso al Grande Fratello Vip di Patrick e Paola

Patrick Ray Pugliese è stato sin qui uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Con il suo sorriso e il suo buonumore ha contagiato molti dei coinquilini. Ovviamente in un percorso lungo diverse settimane non sono mancati i momenti di difficoltà.

Passato ormai alla storia del trash televisivo lo scontro con Antonella Elia con tanto di epiteto “Crotalo”, serpente viscido e velenoso, che per giorni è impazzato sui social. Il motivo scatenante di un litigio così pesante, secondo il veterano della casa, sarebbero i tentativi di manipolazione che la showgirl avrebbe cercato di portare a termine su diversi concorrenti della casa.

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto si è detta sconvolta per quanto sta succedendo.

Patrick Ray Pugliese stuzzica Paola Di Benedetto

Come detto in precedenza, durante la colazione di ieri mattina, si sono ritrovati nella cucina della casa del Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto. L’ex madre natura stava serenamente bevendo il latte quando il compagno d’avventura ha preso la parola.

Il veterano del Gf ha detto alla bellissima Paola che quando beve il latte in quel modo gli verrebbe voglia di fare certe battute. La ragazza, compreso che il tono dell’affermazione fosse scherzoso, si è fatta una grossa risata e ha replicato dicendo che è riuscita ad immaginare di che tipo di battute si tratti.